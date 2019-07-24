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24 липня 2019, середа, 17:36 12
Економіка 2019-07-24T19:15:01+03:00
Українські Новини
За півроку недонадходження до загального фонду держбюджету склали 42,7 млрд гривень, - Рахункова палата

За півроку недонадходження до загального фонду держбюджету склали 42,7 млрд гривень, - Рахункова палата

В результаті недонадходжень доходів, державних запозичень та коштів від приватизації державного майна, план надходжень загального фонду держбюджету в першому півріччі 2019 не виконаний на 42,7 млрд гривень.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передають Українські Новини.

"Підсумки виконання Державного бюджету за перше півріччя знову не радують. За шість місяців план видатків загального фонду держбюджету виконаний майже на 43 млрд гривень", - повідомив він.

Пацкан також зазначив, що найбільше не проведено у запланованих обсягах видатки на обслуговування державного боргу - на 8,7 млрд гривень, а також на надання трансфертів місцевим бюджетам - на 4,8 млрд гривень.

Він підкреслив, що не були проведені в запланованих обсягах видатки за бюджетними програмами, головними розпорядниками яких є чотири міністерства.

"Загальний фонд державного бюджету за цей час виконано з дефіцитом 8,7 млрд гривень, хоча передбачалося - 23 млрд гривень", - повідомив він.

Менший показник дефіциту обумовлений невиконанням плану витрат.

Проблеми і з виконанням плану доходів.

"Незважаючи на зростання економіки - невиконання плану по загальному фонду на 28 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

У Рахунковій палаті переконані, що якщо ці тенденції будуть зберігатися, то ризики невиконання державного бюджету за підсумками року будуть збільшуватися.

Як повідомляли Українські Новини, кількість великих платників податків у реєстрі на 2019 рік зросло на 10% або на 136 юросіб до 1,5 тис. Крім того, киянка заплатила рекордні 120 млн грн податку на доходи фізосіб.

Тим часом у ТОП-100 найбільших платників податків до держбюджету в 2018 лідирують газовики і енергетики.

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