Бойко вимагає перерахувати бюлетені на дільницях 52 округу, де було вкидання

Єдино правильне рішення на 52 окрузі - це перерахувати бюлетені на тих дільницях, де були порушення. Про це заявив засновник Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, коментуючи журналістам ситуацію, яка склалася на 52 окрузі (Донецька область), пише прес-служба.

Він зазначив, що масові порушення на окремих дільницях округу №52 журналісти та спостерігачі почали фіксувати в день виборів, 21 липня.

"Була збудована сітка зі скупки голосів, виборцям видавали гроші прямо на виході з дільниць, деякі виборці отримували бюлетені без документів і по кілька комплектів в одні руки, фотографували заповнені бюлетені. Все це зафіксовано на відео, за всіма фактами складено заяви в поліцію. Більш того, згідно соцдосліджень, проведених за кілька днів до дня голосування, рейтинг висунутого "Батьківщиною" кандидата Євгена Яковенко не дотягує до 4%. З огляду на всі ці факти, висновок напрошується один - аномальне зростання тих, хто проголосував, свідчить про масовий підкуп виборців та членів комісій", - зазначив Юрій Бойко.

Він підкреслив, єдино правильним і законним рішенням було б перерахувати бюлетені на всіх ділянках, де було зафіксовано фальсифікації.

"Окружна комісія 52 округу повинна зараз прийняти єдине вірне та законне рішення - перерахувати бюлетені на всіх ділянках, на яких були фальсифікації. Я також звертаюся до представників "Батьківщини", - своїми діями ви штовхаєте людей на кримінальний злочин. Програвайте гідно, не порушуючи закон! Ми ж докладемо зусиль для того, щоб всі ці порушення було розслідувано, а вибір жителів округу - захищено ", - підкреслив Юрій Бойко.

Довідка: Найбільше фактів масового вкидання бюлетенів зафіксовано в населених пунктах Новгородське, Курдюмівка, Торецьк, Неліпівка, Залізне, шахта Північна, шахта Південна.

На ділянці №140722 селища Дружба під час розкриття скриньок дістали більше 10 згортків бюлетенів, в кожному з яких було від 3 до 10 комплектів бюлетенів.

Внаслідок зафіксованих фальсифікацій та вкидань, результати голосування на дільниці 140722 анульовано, а голоси понад 500 виборців не враховано. А це означає, що через незаконні дій представників штабу Є.Яковенко право голосу та право вибору вкрали більш ніж у півтисячі жителів селища Дружба.