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23 липня 2019, вівторок, 13:09 17
Вибори 2019-07-23T15:45:03+03:00
Українські Новини
Депутат Ради Петьовка виграв вибори в рідному 72 окрузі Закарпаття

Депутат Ради Петьовка виграв вибори в рідному 72 окрузі Закарпаття

Самовисуванець, народний депутат Верховної Ради Василь Петьовка виграв вибори в Раду в окрузі №72 у Закарпатській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Петьовка набрав 34,29%, або 16 023 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, безробітний Вадим Ніс набрав 23,18% або 10 831 голосів.

Третє місце посів висуванець партії "Голос", керівник експертної групи МОЗ Олександр Данилюк - він набрав 9,19% або 4 295 голосів.

52-х річний Петьовка народився 30 січня в селі Завидово Мукачівського району, депутат Ради з 2007 року.

До складу округу №72 входять Рахівський район та частина Тячівського району Закарпатської області.

Як повідомляли Українські Новини, кандидат від платформи Бойка з великим відривом програв кандидату від "Слуги Народу" у 24 окрузі Дніпропетровської області.

Також донька керівника "Ліги сміху" і дружина глави ДУС з бізнесом у Криму перемогла в окрузі у Вінницькій області.

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