Депутат Ради Петьовка виграв вибори в рідному 72 окрузі Закарпаття

Самовисуванець, народний депутат Верховної Ради Василь Петьовка виграв вибори в Раду в окрузі №72 у Закарпатській області.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Петьовка набрав 34,29%, або 16 023 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий його суперник, безробітний Вадим Ніс набрав 23,18% або 10 831 голосів.\r\nТретє місце посів висуванець партії "Голос", керівник експертної групи МОЗ Олександр Данилюк - він набрав 9,19% або 4 295 голосів.\r\n52-х річний Петьовка народився 30 січня в селі Завидово Мукачівського району, депутат Ради з 2007 року.\r\nДо складу округу №72 входять Рахівський район та частина Тячівського району Закарпатської області.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, кандидат від платформи Бойка з великим відривом програв кандидату від "Слуги Народу" у 24 окрузі Дніпропетровської області.\r\nТакож донька керівника "Ліги сміху" і дружина глави ДУС з бізнесом у Криму перемогла в окрузі у Вінницькій області.