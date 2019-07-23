Бездимні тютюнові вироби менш небезпечні, ніж сигарети – Американська співтовариство з дослідження раку

Бездимні тютюнові вироби – в т. ч. електронні сигарети і системи доставки нікотину – менш небезпечні, ніж сигарети, хоча й несуть ризики для організму. Про це повідомляє Американське співтовариство з дослідження раку (American CancerSociety).\r\nЗа даними спільноти, тютюновий дим містить не менше 70 канцерогенних хімічних речовин. Вважається, що тривалий вплив цих хімічних речовин викликає мутації клітин, які призводять до раку.\r\nВ основному канцерогенні речовини містяться в смолах, які виділяються при горінні. Смоли залишаються в легенях від неповного спалювання хімічних речовин в сигареті, наносять біологічну і фізичну шкоду легеням. Це може викликати пухлини і утруднити розширення і скорочення легенів.\r\nСеред таких канцерогенних речовин, які виділяються в процесі горіння, можуть бути формальдегіди, амоній, бензол і навіть миш'як.\r\nПри згорянні тютюну можуть виділятися і потрапляти в легені радіоактивні елементи, що потрапляють на листя тютюну з добрив, які використовуються при його вирощуванні. Це також один з факторів, які можуть викликати рак у курців.\r\nА ось нікотин, як пише Medical NewsToday, не є канцерогеном і не впливає на розвиток ракових захворювань. У той же час, він підвищує рівень дофаміну в крові, викликаючи звикання до куріння.\r\nЩо стосується бездимних тютюнових виробів, електронних сигарет і систем доставки нікотину – Американське співтовариство з дослідження раку зазначає, що рівень канцерогенних речовин у цих виробах нижче, ніж у сигаретах.\r\nУ той же час, в співтоваристві відзначають, що наразі вплив електронних сигарет і систем доставки нікотину ще не повністю вивчений.\r\nКрім того, кількість і нікотину та інших хімічних речовин у даних виробах може серйозно варіюватися, оскільки багато виробів досі не стандартизовані.