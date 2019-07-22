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22 липня 2019, понеділок, 13:21 232
Політика 2019-07-22T15:00:03+03:00
Українські Новини
Перед днем голосування на Дніпропетровщині жорстоко побили сина кандидата - в нападі підозрюється "псевдожурна

Перед днем голосування на Дніпропетровщині жорстоко побили сина кандидата - в нападі підозрюється "псевдожурналист"

Подія трапилася 20 липня, напередодні голосування, у Жовтих Водах, що на Дніпропетровщині. Невідомі молодики жорстоко побили вісімнадцятилітнього Артема Ісаєва, сина одного з кандидатів до парламенту від ВО "Батьківщина". Після отриманих травм хлопця прооперували та перевели до реанімації. Сам кандидат Гілал Ісаєв та його штаб підозрює, що до цього може бути причетний "псевдожурналіст", який за кілька днів до нападу представляючись кореспондентом відомого столичного інформагентства, спершу хотів провести інтерв’ю з кандидатом, а тоді став погрожувати йому та його працівникам.

"Син після побиття знаходиться в реанімації, його прооперували – операція на обличчі… Це жахливо… Ми звернулися до правоохоронців із відповідною заявою, слідство має встановити, хто причетний до цього. Проте напередодні я і працівники мого виборчого штабу отримували погрози від невідомих осіб, які представлялися журналістами", - у коментарі НСЖУ розповів Гілал Ісаєв.

"Кілька днів тому до нашого штабу приїхали молодики, один із яких представився журналістом. Їхня поведінка відразу викликала в нас підозру, тому вирішили звернутися до представників інформагентства, де, буцімто, працює "журналіст". Відтак отримали відповідь, що такого журналіста в агентстві немає і ніяких спецзавдань по Дніпропетровщині у найближчі дні ніхто не отримував", - у коментарі НСЖУ розповідає прес-служба Дніпропетровської обласної організації ВО "Батьківщина".

Молодики намагалися зустрітися із Гілалом Ісаєвим кілька днів поспіль, коли ж не склалося, стали погрожувати, заявивши: "Запам’ятайте, ми вам до кінця виборів не дамо спокою!". Присилали погрози на телефон працівникам виборчого штабу та розмістили плакат із надписом "Господин Гилал Исаев! Журналисты желают видеть вас! Живым!".

"Є підозри, що саме ці люди причетні до побиття Артема, але достеменно всі обставини має встановити слідство", - відзначає Гілал Ісаєв. 

Ісаєв Гілал Міргасан Огли - директор приватного сільськогосподарського підприємства "Каспій", депутат Дніпропетровської обласної ради від партії "Батьківщина", від неї ж кандидат у народні депутати по 34-ому виборчому округу Дніпропетровської області.

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