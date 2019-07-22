Складається враження, що Мін'юст продовжує покривати незаконні дії "чорних" реєстраторів – адвокат

Чиновниця МінюстуСукманова, якій президент сказав заблокувати "чорних" реєстраторів, підписала документ, зміст якого не відповідає дійсності. Про це заявилаадвокат Катерина Ковалевська.

6 червня 2019 року Мін'юст відмовився скасувати дії "чорного" реєстратора Прошкіна щодо ТОВ "ОМОКС-ІНВЕСТБУД". Через 45 днів перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова направила власникам ТОВ "ОМОКС" лист, в якому вказала, що скарга щодо реєстраційних дій була подана тільки у відношенні ТОВ "ОМОКС". На засіданні Комісії 6 червня за зазначеною скаргою присутні не вказували про наявність додаткових вимог щодо цього підприємства або інших осіб, а також не повідомили про подачу доповнень до поданої скарги. Також пані Сукманова в своєму листі зазначила, що скарга нібито була задоволена в повному обсязі.

Перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова, яка обіцяла президенту Володимиру Зеленському відключити шахраям доступ до держреєстру, написала документ, яким Мін'юст фактично відмовився анулювати дії скандального фейкового держреєстратора Олександра Прошкіна, від імені якого діяли рейдери щодо компаній ОМОКС і ОМОКС-ІНВЕСТБУД бізнесмена Олексія Кулагіна, стверджує Ковалевська.

Вона розповіла про ситуацію, що передувала отриманню листа. 29 травня Олексій та Оксана Кулагіни дізналися про те, що контрольний пакет ТОВ "ОМОКС", власниками якого вони є, без їх відома був перереєстрований на інших осіб. Крім цього, реєстраційними діями держреєстратора Прошкіна в держреєстрі Кулагін Олексій Володимирович як керівник ТОВ "ОМОКС" був замінений на іншу особу (одночасно був захоплений їхній ЖК "Чайка"). У той же день була подано скарга до Мін'юсту.

"Її ще не призначили до розгляду, коли з'явилася інформація про нові факти незаконних дій Прошкіна. 5 червня Оксана Кулагіна як керівник ТОВ "ОМОКС-ІНВЕСТБУД", власником якого на 100% було ТОВ "ОМОКС", в момент оформлення документів у нотаріуса дізналася, що вона вже не керівник ТОВ "ОМОКС-ІНВЕСТБУД", а також про те, що у підприємства вже інші власники. Виявляється, що 1 червня той же Прошкін вніс зміни до держреєстру і щодо ОМОКС-ІНВЕСТБУДу. Оскільки скарга на дії цього держреєстратора від 29 травня вже перебувала в Мін'юсті, 5 червня до неї було додано доповнення. 6 червня, коли ми прийшли на розгляд скарги, всі учасники вказували на те, що було подано і зареєстровано Мін'юстом доповнення до скарги. Ми звертали увагу Комісії Мін'юсту на те, що Прошкін не обмежився реєстраційними діями щодо ТОВ "ОМОКС", а ще й вніс зміни щодо ОМОКС-ІНВЕСТБУДу", - розповіла юрист.

За результатами розгляду скарги та доповнень до неї комісія прийняла рішення задовольнити скаргу частково: скасувала першу реєстраційну дію Прошкіна щодо ОМОКСу і анулювала йому доступ до ЄДР. "І все. Десь через тиждень нам видають копію наказу Мін'юсту, де написано: "скарга задоволена частково", - зазначила адвокат.

У зв'язку з цим ТОВ "ОМОКС" змушене було звернутися до суду з позовом про визнання недійсними реєстраційних дій Прошкіна щодо ТОВ "ОМОКС-ІНВЕСТБУД". Зараз цей позов розглядається адміністративним судом.

Ковалевська підкреслила, що інформація, зазначена в документі за підписом Сукманової, суперечить фактичним обставинам і є недостовірною.

"Майже через півтора місяці після того, як у пресі піднялася хвиля з приводу Прошкіна, затримали людину, у якої знайшли електронні ключі доступу до баз, оформлені на держреєстратора Прошкіна. Після того, як Кулагіни отримали Наказ Мін'юсту про результати розгляду скарги та подали відповідний позов, з Мін'юсту прийшов цей лист, підписаний першим заступником міністра - пані Сукмановою. Починається цей лист словами: "Міністерство юстиції розглянуло доповнення до скарги...". Далі в ньому повідомляється, що додаток не може бути розглянутий, оскільки скарга розглядалася 6 червня. Нібито під час розгляду скарги ніхто з присутніх не вказував на те, що були доповнення і що були ще якісь реєстраційні дії, які підлягають перегляду. У зв'язку з цим скарга була задоволена в повному обсязі. Так і написано - "скаргу задоволено в повному обсязі". І, відповідно, говориться, що Кулагіни повинні подати окрему скаргу з приводу ОМОКС-ІНВЕСТБУДу в порядку, передбаченому законом", - розповіла юрист.

Вона акцентувала, що ці два офіційні документи (Наказ Мін'юсту і лист Сукманової) суперечать один одному.

"У копії наказу за результатами розгляду скарги від 6 червня написано, що скаргу Кулагіна О.В. і Кулагіної О.Г. задовольнили частково. У листі Олени Сукманової - що в повному обсязі. У листі також є посилання на реєстраційний номер Мін'юсту скарги, і доповнення до неї, обидва - з датами, які передують даті розгляду скарги. Є ще й відео, на якому повністю зафіксовано засідання Комісії Мін'юсту, з якого видно, що питання по ТОВ "ОМОКС-ІНВЕСТБУД", викладені в доповненні до скарги, на засіданні Комісії 6 червня розглядалися. Відповідно, пані Сукманова написала документ, інформація в якому не відповідає дійсності. У зв'язку з цим ми зараз формуємо матеріали: будемо подавати до правоохоронних органів заяву про злочин", - заявила адвокат.

Юрист не виключає, що дії чиновниці могли бути спровоковані гострою критикою бізнес-спільноти та особисто Олексія Кулагіна на адресу керівництва Мін'юсту: напередодні підприємці віднесли до ДБР заяви про вчинення злочину керівництвом Мін'юсту.

"У мене немає підтверджень, але теоретично я можу допустити, що таке можливо. Коли ми з Олексієм Володимировичем були на круглому столі, ГО "Бізнес-Варта" презентувала фрагменти виступів Олени Сукманова, які також стосувалися питань "чорних" реєстраторів. Я навіть звернула увагу присутніх на те, що пані Сукманова говорила про вимоги до держреєстраторів, які є обов'язковими до виконання, як то фізична наявність реєстратора за місцем реєстрації і відповідність такого робочого місця вимогам закону. Однак на практиці Міністерство юстиції не звертає увагу на дотримання реєстраторами цих вимог, оскільки, наприклад, "місцезнаходження" Прошкіна - це неіснуюча адреса, де його фізично ніколи не було і бути не могло", - підкреслила адвокат.

Вона нагадала, що багато представників бізнесу, які постраждали від рейдерських захоплень, розповідали про відмови чиновників Мін'юсту "втручатися в роботу антирейдерської комісії".

"Сукманова - це перший заступник міністра юстиції. При цьому в Мін'юсті існує окремий орган - Комісія з питань розгляду скарг у сфері держреєстрації, у якої є свій голова. Ця комісія розглядає скарги, за результатами розгляду готує висновки, на підставі яких виноситься відповідний наказ, який, за загальним правилом, підписується заступником міністра з питань держреєстрації. То ж чому лист Мін'юсту, підготовлений в порядку ст. 34 Закону про держреєстрацію юросіб, містить неправдиву інформацію, а також підписаний не заступником з питань держреєстрації, а першим заступником міністра юстиції? Складається враження, що Мін'юст продовжує покривати незаконні дії "чорних" реєстраторів, або ж "права рука просто не знає, що робить ліва", - резюмувала Ковалевська.