Перший заступник міністра юстиції Сукманова відмовилася анулювати дії "чорного" реєстратора, - адвокат Ковалевська

Перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова, яка обіцяла президенту Володимиру Зеленському відключити шахраям доступ до держреєстру, підписала документ, яким Мін'юст відмовився анулювати дії скандального фейкового держреєстратора Олександра Прошкіна, від імені якого діяли рейдери щодо компаній ОМОКС і ОМОКС-ІНВЕСТБУД бізнесмена Олексія Кулагіна. Про це розповіла адвокат Катерина Ковалевська.

За її словами, ситуація, що передує одержанню листи, була така: 29 травня Кулагіна дізналися про те, що у них переписали ОМОКС (також напередодні був захоплений їх ЖК "Чайка"). У той же день була подана скарга до Мін'юсту.

"Її ще не призначили до розгляду, коли 5 червня Оксана Кулагіна змінює картку підписів для бухгалтерії, і нотаріус їй відмовляє, бо вона вже не директор ОМОКС-ІНВЕСТБУД. І виявляється - нотаріус дає про це документи - що 1 червня Прошкін переписав і ОМОКС -ІНВЕСТБУД. Оскільки скарга від 29 травня вже лежить в Мін'юсті, то 5 червня подається доповнення до скарги. 6 червня ми приходимо на розгляд скарги, де всі учасники говорять про те, що є ще додаток, що Прошкін 29-м числом не обмежився, а ще і 1-го переписав ОМОКС-ІНВЕСТБУД", - розповіла юрист.

Вона додала, що за результатами розгляду скарги та доповнень до неї комісія прийняла рішення задовольнити скаргу частково: скасувала перше реєстраційне дію Прошкіна щодо Омокс і анулювала йому доступ. "І все. Десь через тиждень видають копію наказу, де написано: "скаргу задоволено частково", - зазначила адвокат.

Катерина Ковалевська наголосила, що інформація, зазначена в документі з підписом Сукманової, суперечить висновкам комісії Мін'юсту і є недостовірною.

"Проходить 45 днів після того, як в пресі піднялася хвиля з приводу Прошкіна; затримали чоловіка, в якого знайшли ключі Прошкіна. Йому дали підозру і він вийшов під заставу. З Мін'юсту приходить лист, підписаний першим заступником міністра - пані Сукмановою. Починається словами" Міністерство юстиції розглянуло ваш додаток ..." і повідомляє, що ці доповнення не можуть бути розглянуті, оскільки скарга розглядалася 6 червня. Нібито під час розгляду скарги ніхто з присутніх не вказував на те, що були доповнення і що були ще якісь реєстраційні дії, які підлягають перегляду. У зв'язку з цим скарга була задоволена в повному обсязі. Так і написано. І, відповідно, сказано, що Кулагіна мають подати окрему скаргу з приводу ОМОКС-ІНВЕСТБУД, якщо вони не подавали це через суд", - розповіла юрист.

Вона акцентувала, що ці два офіційних документи суперечать один одному. "У копії наказу за результатами розгляду скарги від 6 червня написано, що нашу скаргу задовольнили частково. У листі Сукманової - що в повному обсязі. Є ще реєстраційний номер в доповненні, який на день раніше, ніж розгляд скарги. І відео, на якому зафіксовано , що ці доповнення розглядалися. Відповідно, Сукманова написала документ, інформація в якому не відповідає дійсності. Тому ми зараз формуємо матеріали: будемо подавати в правоохоронні органи заяву про злочин", - заявила адвокат.

Юрист не виключає, що дії чиновниці могли бути спровоковані гострою критикою бізнес-спільноти та особисто Олексія Кулагіна на адресу керівництва Мін'юсту: напередодні підприємці віднесли в ДБР заяви про вчинення злочину керівництвом Мін'юсту.

"У мене немає підтверджень, але теоретично так. Коли ми з Олексієм Володимировичем були на круглому столі, і там" Бізнес-Варта "презентувала свої кейси, вона показувала фрагменти мови Сукманової. І навіть я в коментарях вказувала, що пані Сукманова говорить про те , що є вимоги, але при цьому вони самі ж не перевіряли ці вимоги. Тому що "місцезнаходження" Прошкіна - це неіснуючу адресу", - наголосила адвокат.

Вона нагадала, що багато представників бізнесу, які постраждали від рейдерських захоплень, розповідали про відмови чиновників Мін'юсту "втручатися в роботу антирейдерської комісії". "Сукманова - це перший заступник міністра, але є окрема комісія, в якій є глава комісії. Ця комісія розглядає скарги, за результатами розгляду робить висновки, і потім виноситься певний наказ Мін'юсту, який підписує уповноважена особа. Так чому цей лист за результатами розгляду точно такої ж скарги підписано першим заступником?", - резюмувала Катерина Ковалевська.