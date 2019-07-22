За кордоном лідирує "Євросолідарність" за підрахунком майже 63% протоколів

На виборах Верховної Ради 30,04% проголосували за партію "Європейська солідарність", 27,49% - за "Слугу народу", 18,74% - за "Голос" Святослава Вакарчука за підрахунком 62,74% електронних протоколів у закордонному окрузі в той час, як ЦВК рахує голоси в Україні.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Зазначені партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять у Раду.

Партія "Опозиционная платформа - За життя" набрала 4,92% голосів, "Партія Шарія" - 4,63%, "Свобода" - 3,78%, "Сила і честь" - 2,82%, "Батьківщина" - 2,03%, "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі - 1,12%, "Громадянська позиція" - 1,03%.

Як повідомляли Українські Новини, 49,84% виборців 199 з 199 округів всіх областей проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 20:00.

Тим часом явка на виборах Ради в Японії склала 20%, а в Південній Кореї - 28%. Також оголошені остаточні результати Національного exit-poll-2019.