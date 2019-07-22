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22 липня 2019, понеділок, 06:11 36 Оновлюється
Вибори 2019-07-22T08:00:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" випередила "Євросолідарність" за підрахунком 90% голосів за кордоном

"Слуга народу" випередила "Євросолідарність" за підрахунком 90% голосів за кордоном

Вибори. Фото: prm.ua
Вибори. Фото: prm.ua

На виборах Верховної Ради 29,34% проголосували за партію "Слуга народу", 28,78% - за "Європейську солідарність", 18,82% - за "Голос" Святослава Вакарчука за підрахунком 90,19% електронних протоколів у закордонному окрузі, як ЦВК рахує голоси в Україні.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Зазначені партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять в Раду.

Партія Шарія набрала 4,67% голосів, "Свобода" - 4,08%, "Опозиційна платформа - За життя" - 3,85%, "Сила і честь" - 3,02%, "Батьківщина" - 2,02% , "Громадянська позиція" - 1,24%, "Рух Нових сил" Міхеіла Саакашвілі - 1,09%.

Як повідомляли Українські Новини, 49,84% виборців 199 з 199 округів всіх областей проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 20:00.

Тим часом явка на виборах Ради в Японії склала 20%, а в Південній Кореї - 28%. Також оголошені остаточні результати Національного exit-poll-2019.

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