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26 липня 2019, пʼятниця, 08:01 1673 Оновлюється
Вибори 2019-07-26T08:40:24+03:00
Українські Новини
ЦВК підрахувала 99,94% бюлетенів: відсоток у "Слуги народу" зріс

ЦВК підрахувала 99,94% бюлетенів: відсоток у "Слуги народу" зріс

ЦВК.
ЦВК.

На виборах Верховної Ради, явка на які становила менш як 50%, 43,16% (6,3 млн) виборців проголосували за партію "Слуга народу", 13,04% (1,9 млн) - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,18% (1,19 млн) - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 8,10% (1,18 млн) - за" Європейську солідарність "і 5,82% (851 тис.) - за "Голос" згідно з переданими Центральної виборчої комісії по електронній системі попередніми даними про зміст 99,94% протоколів.

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в Центральній виборчій комісії, передають Українські Новини.

Решта партій набирають менш як 5% голосів і, відповідно, не проходять до парламенту.

Радикальна партія Олега Ляшка отримує 4,01% голосів, "Сила і честь" - 3,82%, "Опозиційний блок" - 3,03%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,41%, "Партія Шарія" - 2, 23%, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 2,16%, "Громадянська позиція" - 1,04%, інші - менш 1%.

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра, а у ЦВК розповіли про зафіксовані порушення на виборах.

У неділю з 08:00 до 20:00 в Україні проходило голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

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