ЦВК опрацювала 95,48% бюлетенів: відсоток платформи Бойка зростає, а "Євросолідарності" - падає

На виборах Верховної Ради, явка на які становила менш як 50%, 43,13% (5,93 млн) виборців проголосували за партію "Слуга народу", 13,06% (1,8 млн) - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,18% (1,13 млн) - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 8,12% (1,12 млн) - за "Європейську Солідарність" і 5,84% (809 тис.) - за "Голос" згідно з переданими Центральній виборчій комісії електронною системою попередніми даними про зміст 95,48% протоколів.

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в Центральній виборчій комісії, передають Українські Новини.

Решта партій набирають менше за 5% голосів і, відповідно, не проходять до парламенту.

Радикальна партія Олега Ляшка отримує 4,02% голосів, "Сила і честь" - 3,81%, "Опозиційний блок" - 3,06%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,36%, "Партія Шарія" - 2,24%, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"- 2,16%, "Громадянська позиція" - 1,04%, інші - менше за 1%.

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра, а у ЦВК розповіли про зафіксовані порушення на виборах.

У неділю з 08:00 до 20:00 в Україні проходило голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.