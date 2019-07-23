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23 липня 2019, вівторок, 10:00 922 Оновлюється
Вибори 2019-07-23T10:02:22+03:00
Українські Новини
ЦВК підрахувала майже 93% бюлетенів: Тимошенко обганяє Порошенко, а Гройсман Шарія

ЦВК підрахувала майже 93% бюлетенів: Тимошенко обганяє Порошенко, а Гройсман Шарія

ЦВК.
ЦВК.

На виборах Верховної Ради, явка на які становила менш як 50%, 43,13% (5,79 млн) виборців проголосували за партію "Слуга народу", 13,05% (1,75 млн) - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,19% (1,100 млн) - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 8,14% (1,093 млн) - за "Європейську солідарність" і 5,86% (787 тис.) - за "Голос" згідно з переданими Центральній виборчій комісії електронною системою попередніми даними про зміст 92,97% протоколів.

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в Центральній виборчій комісії, передають Українські Новини.

Решта партій набирають менше за 5% голосів і, відповідно, не проходять до парламенту.

Радикальна партія Олега Ляшка отримує 4,01% голосів, "Сила і честь" - 3,8%, "Опозиційний блок" - 3,06%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,32%, "Партія Шарія" - 2,24%, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 2,17%," Громадянська позиція "- 1,05%, інші - менше за 1%.

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра, а у ЦВК розповіли про зафіксовані порушення на виборах.

У неділю з 08:00 до 20:00 в Україні проходило голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

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