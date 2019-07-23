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23 липня 2019, вівторок, 19:07 1098 Оновлюється
Вибори 2019-07-23T19:13:21+03:00
Українські Новини
ЦВК опрацювала вже 97,87% бюлетенів

ЦВК опрацювала вже 97,87% бюлетенів

ЦВК.
ЦВК.

На виборах Верховної Ради, явка на які становила менш як 50%, 43,13% (6,1 млн) виборців проголосували за партію "Слуга народу", 13,04% (1,8 млн) - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,18% (1,16 млн) - за "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина ", 8,12% (1,15 млн) - за  "Європейську солідарність" і 5,84% (832 тис.) - за "Голос" на позачергових виборах депутатів Верховної Ради згідно з переданими Центральної виборчої комісії електронною системою попередніми даними про зміст 97,87% протоколів.

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в Центральній виборчій комісії, передають Українські Новини.

Решта партій набирають менше ніж 5% голосів і, відповідно, не проходять до парламенту.

Радикальна партія Олега Ляшка отримує 4,01% голосів, "Сила і честь" - 3,81%, "Опозиційний блок" - 3,04%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,40%, "Партія Шарія" - 2, 23%, "Всеукраїнське об'єднання" Свобода "- 2,16%," Громадянська позиція "- 1,04%, інші - менше ніж 1%.

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра, а у ЦВК розповіли про зафіксовані порушення на виборах.

У неділю з 08:00 до 20:00 в Україні проходило голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

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