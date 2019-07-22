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22 липня 2019, понеділок, 20:20 774 Оновлюється
Вибори 2019-07-22T20:28:32+03:00
Українські Новини
ЦВК підрахувала вже понад 80% бюлетенів: відсоток у "Євросолідарності" зменшився, а у "Батьківщини" зростає

ЦВК підрахувала вже понад 80% бюлетенів: відсоток у "Євросолідарності" зменшився, а у "Батьківщини" зростає

ЦВК.
ЦВК.

На виборах Верховної Ради, явка на які становила менш як 50%, 42,90% (5,1 млн) виборців проголосували за партію "Слуга народу", 12,95% (1,5 млн) - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,31% (983 тис.) - за "Європейську солідарність", 8,11% (960 тис.) - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" і 6,05% (716 тис.) - за "Голос" згідно з переданими Центральній виборчій комісії електронною системою попередніми даними про зміст 82,17% протоколів.

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в Центральній виборчій комісії, передають Українські Новини.

Решта партій набирають менше 5% голосів і, відповідно, не проходять до парламенту.

Зокрема, Радикальна партія Олега Ляшка отримує 3,9% голосів, "Сила і честь" - 3,8%, "Опозиційний блок" - 3,15%, "Партія Шарія" - 2,29%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,28%, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 2,21%, "Громадянська позиція" - 1,07%, інші - менше 1%.

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра, а у ЦВК розповіли про зафіксовані порушення на виборах.

У неділю з 08:00 до 20:00 в Україні проходило голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

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