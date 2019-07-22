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22 липня 2019, понеділок, 18:34 752 Оновлюється
Вибори 2019-07-22T19:45:02+03:00
Українські Новини
ЦВК порахувала 76,34% бюлетенів: у "Слуги народу" і "Батьківщини" відсоток голосів зростає, а у "Голосу" трохи

ЦВК порахувала 76,34% бюлетенів: у "Слуги народу" і "Батьківщини" відсоток голосів зростає, а у "Голосу" трохи впав

ЦВК.
ЦВК.

На виборах Верховної Ради, явка на які становила менш як 50%, 42,77% (4,7 млн) виборців проголосували за партію "Слуга народу", 12,99% (1,4 млн) - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,35% (910 тис.) - за "Європейську солідарність", 8,08% (880 тис.) - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" і 6,12% (667 тис.) - за "Голос" згідно з переданими Центральної виборчої комісії за електронною системою попередніми даними про зміст 76,34% протоколів.

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в Центральній виборчій комісії, передають Українські Новини.

Решта партій набирають менше 5% голосів і, відповідно, не проходять до парламенту.

Зокрема Радикальна партія Олега Ляшка отримує 3,87% голосів, "Сила і честь" - 3,77%, "Опозиційний блок" - 3,20%, "Партія Шарія" - 2,31%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,24%, "Всеукраїнське об'єднання" Свобода "- 2,23%," Громадянська позиція "- 1,07%, інші - менше 1%.

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра, а у ЦВК розповіли про зафіксовані порушення на виборах.

У неділю з 08:00 до 20:00 в Україні проходило голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

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