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22 липня 2019, понеділок, 17:11 722 Оновлюється
Вибори 2019-07-22T18:00:02+03:00
Українські Новини
ЦВК порахувала 70,49% голосів: За "Слуга народу" - 42,68%, ОПЗЖ - 13,04%, "Євросолідарність" - послаблює позиц

ЦВК порахувала 70,49% голосів: За "Слуга народу" - 42,68%, ОПЗЖ - 13,04%, "Євросолідарність" - послаблює позиції

ЦВК.
ЦВК.

На виборах Верховної Ради, явка на які становила менш як 50%, 42,68% (4,3 млн) виборців проголосували за партію "Слуга народу", 13,04% (1,3 млн) - "Опозиційну платформу - За життя", 8,41% (839 тис.) - "Європейську солідарність", 8,03% (801 тис.) - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,17% (615 тис.) - за "Голос" згідно з переданими Центральній виборчій комісії електронною системою попередніми даними про зміст 70,49% протоколів. 

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в ЦВК, передають Українські Новини.

Решта партій набирають менше 5% голосів і, відповідно, не проходять до парламенту.

Радикальна партія Олега Ляшка отримує 3,84% голосів, "Сила і честь" - 3,76%, "Опозиційний блок" - 3,23%, "Партія Шарія" - 2,31%, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 2, 24%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,21%, "Громадянська позиція" - 1,08%, інші - менш як 1%.

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра, а у ЦВК розповіли про зафіксовані порушення на виборах.

У неділю з 08:00 до 20:00 в Україні проходило голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

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