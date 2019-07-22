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22 липня 2019, понеділок, 12:50 635 Оновлюється
Вибори 2019-07-22T12:58:34+03:00
Українські Новини
ЦВК порахувала 60% голосів: "Слуга народу" впевнено лідирує, "Євросолідарність" - послаблює позиції

ЦВК порахувала 60% голосів: "Слуга народу" впевнено лідирує, "Євросолідарність" - послаблює позиції

ЦВК.
ЦВК.

На виборах Верховної Ради, явка на які становила менш як 50%, 42,49% (3,5 млн) виборців проголосували за партію "Слуга народу", 12,98% (1 млн) - "Опозиційну платформу - За життя", 8,56% (709 тис.) - "Європейську солідарність", 8,01% (663 тис.) - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,34% (525 тис.) - за "Голос" згідно з переданими Центральній виборчій комісії електронною системою попередніми даними про зміст 60,02% протоколів (8,3 млн голосів).

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в ЦВК, передають Українські Новини.

Решта партій набирають менше 5% голосів і, відповідно, не проходять до парламенту.

Радикальна партія Олега Ляшка отримує 3,80% голосів, "Сила і честь" - 3,74%, "Опозиційний блок" - 3,23%, "Партія Шарія" - 2,31%, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 2, 27%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,18%, "Громадянська позиція" - 1,09%, інші - менш як 1%.

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра, а у ЦВК розповіли про зафіксовані порушення на виборах.

У неділю з 08:00 до 20:00 в Україні проходило голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

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