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22 липня 2019, понеділок, 11:20 568 Оновлюється
Вибори 2019-07-22T11:24:32+03:00
Українські Новини
ЦВК порахувала 52,7% голосів: "Слуга народу" впевнено лідирує, "Євросолідарність" - послаблює позиції

ЦВК порахувала 52,7% голосів: "Слуга народу" впевнено лідирує, "Євросолідарність" - послаблює позиції

ЦВК.
ЦВК.

На виборах Верховної Ради, явка на які становила менш як 50%, 42,45% (3 млн) виборців проголосували за партію "Слуга народу", 12,89% (920 тис.) - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,63% (615 тис.) - за "Європейську солідарність", 8,02% (573 тис.) - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,38% (455 тис.) - за "Голос"  згідно з переданими Центральній виборчій комісії по електронній системі попередніми даними про зміст 52,73% протоколів.

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в ЦВК, передають Українські Новини.

Решта партій набирають менш як 5% голосів і, відповідно, не проходять до парламенту.

Радикальна партія Олега Ляшка отримує 3,80% голосів, "Сила і честь" - 3,73%, "Опозиційний блок" - 3,23%, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 2,30%, "Партія Шарія" - 2,29%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,18%, "Громадянська позиція" - 1,09%, інші - менш як 1%.

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра, а у ЦВК розповіли про зафіксовані порушення на виборах.

У неділю з 08:00 до 20:00 в Україні проходило голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

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