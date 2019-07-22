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22 липня 2019, понеділок, 08:58 516 Оновлюється
Вибори 2019-07-22T09:01:03+03:00
Українські Новини
ЦВК порахувала 41,7% голосів: "Слуга народу" впевнено лідирує, "Євросолідарність" - послаблює позиції

ЦВК порахувала 41,7% голосів: "Слуга народу" впевнено лідирує, "Євросолідарність" - послаблює позиції

ЦВК.
ЦВК.

На виборах Верховної Ради, явка на які становила менш як 50%, 42,34% проголосували за партію "Слуга народу", 12,78% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,68% - за "Європейську солідарність", 8,1% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,38% - за "Голос" Святослава Вакарчука за підрахунком ЦВК 41,70% електронних протоколів.

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в ЦВК, передають Українські Новини.

Зазначені партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять в Раду.

Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 3,87%, "Сила і честь" - 3,74%, "Опозиційний блок" - 3,22%, "Свобода" - 2,32%, "Партія Шарія" - 2, 27%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,19%, "Громадянська позиція" - 1,09%.

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра, а у ЦВК розповіли про зафіксовані порушення на виборах.

У неділю з 08:00 до 20:00 в Україні проходило голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

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