ЦВК порахувала 20% протоколів: "Слуга народу" і платформа Бойка вириваються вперед, інші - втрачають голоси

На виборах Верховної Ради 41,98% проголосували за партію "Слуга народу", 12,55% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,67% - за "Європейську солідарність", 8,38% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,33% - за "Голос" Святослава Вакарчука за підрахунком 20,75% електронних протоколів у той час, явка виборців на вибори ледь склала 50%.

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в ЦВК, передають Українські Новини.

Зазначені партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять в Раду.

Радикальна партія Олега Ляшка набрала 4,18%, "Сила і честь" - 3,64%, "Опозиційний блок" - 3,27%, "Свобода" - 2,36%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,17% , Партія Шарія - 2,16%, "Громадянська позиція" - 1,08%.

Як повідомляли Українські Новини, на даними консорціуму "Національний exit-poll-2019", на виборах Ради 44,2% виборців проголосували за партію "Слуга народу", 11,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,8% - "Європейську солідарність".

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра, а у ЦВК розповіли про зафіксовані порушення на виборах.

У неділю з 08:00 до 20:00 в Україні проходило голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.