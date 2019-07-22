підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
22 липня 2019, понеділок, 05:02 222 Оновлюється
Вибори 2019-07-22T05:12:01+03:00
Українські Новини
ЦВК порахувала 20% протоколів: "Слуга народу" і платформа Бойка вириваються вперед, інші - втрачають голоси

ЦВК порахувала 20% протоколів: "Слуга народу" і платформа Бойка вириваються вперед, інші - втрачають голоси

ЦВК.
ЦВК.

На виборах Верховної Ради 41,98% проголосували за партію "Слуга народу", 12,55% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,67% - за "Європейську солідарність", 8,38% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,33% - за "Голос" Святослава Вакарчука за підрахунком 20,75% електронних протоколів у той час, явка виборців на вибори ледь склала 50%.

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в ЦВК, передають Українські Новини.

Зазначені партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять в Раду.

Радикальна партія Олега Ляшка набрала 4,18%, "Сила і честь" - 3,64%, "Опозиційний блок" - 3,27%, "Свобода" - 2,36%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,17% , Партія Шарія - 2,16%, "Громадянська позиція" - 1,08%.

Як повідомляли Українські Новини, на даними консорціуму "Національний exit-poll-2019", на виборах Ради 44,2% виборців проголосували за партію "Слуга народу", 11,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,8% - "Європейську солідарність".

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра, а у ЦВК розповіли про зафіксовані порушення на виборах.

У неділю з 08:00 до 20:00 в Україні проходило голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

Більше новин про: ЦВК ЦВК України Центральна виборча комісія України Підрахунок голосів Результати виборів 2019 парламентські вибори 2019 Вибори до Верховної Ради

Архів
Новини
Marvel. Фото: screenrant
Marvel готує масштабні проекти: анонси кіновсесвіту на три роки 06:20
"Слуга народу" випередила "Євросолідарність" за підрахунком 90% голосів за кордоном 06:11 Оновлюється
Дощ. Погода. Фото: reading
З понеділка атмосферний фронт принесе в Україну дощі і похолодання: синоптик дала прогноз 06:00
Після виборів гривня різко зміцнилася: курс валют за НБУ 05:59
ЦВК порахувала 20% протоколів: "Слуга народу" і платформа Бойка вириваються вперед, інші - втрачають голоси 05:02 Оновлюється
більше новин
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
У Рівному на деяких виборчих дільницях зникло світло, їх роботу призупинено 15:50
На членів окружної комісії 94 округу тиснуть з Центрвиборчкому, щоб замінити склад ДВК, - ЗМІ 15:05
Поплавський заявив, що віддав свій голос "за мир та відродження українського села" 15:01
На 100 окрузі Кіровоградської області військові демонструють заповнені бюлетені керівництву, - Мурдий 11:09
більше новин
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
Розкопки під Львовом. Фото: археолог Дмитро Вертелецький
Трипільську амфору і знаряддя праці віком 5 тис. років знайшли на горі під Львовом 20:10
Відео дня: видовищний пілотаж українських льотчиків під хмарами Британії 19:36
Національний експертно-будівельний альянс запрошує провідні кадри до розробки та втілення проектів з реконструкції країни, - Віктор Лещинський 17:16
Через поширення даних екзит-полу КМІС звинуватив у порушенні закону низку ЗМІ 17:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok