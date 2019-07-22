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22 липня 2019, понеділок, 04:10 131 Оновлюється
Вибори 2019-07-22T04:14:54+03:00
Українські Новини
ЦВК порахувала 16% протоколів: трійка лідерів на чолі зі "Слугою народу" стабілізувалася

ЦВК порахувала 16% протоколів: трійка лідерів на чолі зі "Слугою народу" стабілізувалася

ЦВК.
ЦВК.

На виборах Верховної Ради 41,82% проголосували за партію "Слуга народу", 12,43% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,64% - за "Європейську солідарність", 8,47% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,29% - за "Голос" Святослава Вакарчука за підрахунком 16,29% електронних протоколів у той час, явка виборців на вибори ледь склала 50%.

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в ЦВК, передають Українські Новини.

Зазначені партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять в Раду.

Радикальна партія Олега Ляшка набрала 4,34%, "Сила і честь" - 3,61%, "Опозиційний блок" - 3,31%, "Свобода" - 2,39%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,24% , Партія Шарія - 2,16%, "Громадянська позиція" - 1,09%.

Як повідомляли Українські Новини, на даними консорціуму "Національний exit-poll-2019", на виборах Ради 44,2% виборців проголосували за партію "Слуга народу", 11,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,8% - "Європейську солідарність".

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра, а у ЦВК розповіли про зафіксовані порушення на виборах.

У неділю з 08:00 до 20:00 в Україні проходило голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

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