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22 липня 2019, понеділок, 00:55 73 Оновлюється
Вибори 2019-07-22T01:50:08+03:00
Українські Новини
ЦВК порахувала понад 5% протоколів: за "Слугою народу" вибилися в лідери платформа Бойка і "Батьківщина"

ЦВК порахувала понад 5% протоколів: за "Слугою народу" вибилися в лідери платформа Бойка і "Батьківщина"

ЦВК.
ЦВК.

На виборах Верховної Ради 41,45% проголосували за партію "Слуга народу", 11,04% - за "Опозиційну платформу - За життя", 9,52% - за "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина ", 8,41% - за "Європейську солідарність ", 5,79% - за" Голос "Святослава Вакарчука, 5,62% - за Радикальну партію Олега Ляшка", за підрахунком 5,37% електронних протоколів у той час, явка виборців на вибори ледь склала 50%.

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в ЦВК, передають Українські Новини.

Зазначені партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять в Раду.

Партія "Сила і честь" набрала 3,45% голосів, "Опозиційний блок" - 3,25%, "Свобода" - 2,56%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,46%, "Партія Шарія" - 1, 79%, "Громадянська позиція" - 1,06%.

Як повідомляли Українські Новини, на даними консорціуму "Національний exit-poll-2019", на виборах Ради 44,2% виборців проголосували за партію "Слуга народу", 11,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,8% - "Європейську солідарність".

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра, а у ЦВК розповіли про зафіксовані порушення на виборах.

У неділю з 08:00 до 20:00 в Україні проходило голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

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