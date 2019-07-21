У Раду проходять "Слуга народу", платформа Бойка, "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос", - exit-poll телеканалу "112"

У Раду проходять "Слуга народу", платформа Бойка, "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос", - exit-poll тел

На виборах Верховної Ради станом на 18:00 42,7% проголосувало за партію "Слуга народу", 12,9% - "Опозиційну платформу - За життя",8,8% - "Європейську солідарність", 8,5 % - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина", 6,5% - "Голос" Святослава Вакарчука за даними exit-poll, проведеного на замовлення телеканалу "112".

Результати exit-poll були оголошені в ефірі "1+1", передають Українські Новини.

Зазначені партії долають 5% бар'єр і проходять у Раду

Exit-poll провели "Інститут соціальних досліджень і консалтингу SORA (Австрія) і центр "Соціальний моніторинг".

Партія "Сила і честь" набирає 3,9% голосів, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 3,1%.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 16:00 36,59% виборців в 198 199 округів усіх областей України проголосували на виборах Ради.

Тим часом через поширення даних екзит-полу КМІС звинуватив у порушенні низку ЗМІ.

Крім того, станом на 17:00 неділі поліція відкрила 33 кримінальних провадження через факти порушень під час голосування на виборах Верховної Ради.