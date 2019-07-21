"Слуга народу", платформа Бойка, "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" проходять у Раду, - Національний exit-poll-2019

"Слуга народу", платформа Бойка, "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" проходять у Раду, - Національний

Станом на 18:00 на виборах Верховної Ради 43,9% проголосували за партію "Слуга народу", 11,5% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,9% - "Європейську солідарність", 7,6% - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,3% - партію "Голос" за даними консорціуму "Національний exit-poll-2019".

Про це соціологи повідомили на прес-конференції, передають Українські Новини.

В консорціум "Національний exit-poll-2019" входять фонд "Демократичні ініціативи", Київський міжнародний інститут соціології та Центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

"Сила і честь" - 4,4%, "Опозиційний блок" - 3,3%, "Партія Шарія" - 3,1%, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 2,8%, "Українська стратегія Гройсмана - 2,2%, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 2,1%.

Решта набрали менше 1%

Опитування проводилося на 300 дільницях.

Похибка опитування становить для лідера голосування - 2,5%, для інших партій не більше 1%.

Остаточні результати екзит-полу будуть оприлюднені о 22:00.

Як повідомляли Українські Новини, явка на виборах Ради в Японії становила 20%, а в Південній Кореї - 28%.

Також явка на вибори становила менше 37% станом на 16:00: найактивніші виборці у Чернігівській, Полтавській і Хмельницькій областях.

Раніше в Антарктиді закінчилося голосування, проголосували всі 12 українців, а в Австралії завершилося голосування на виборчій дільниці №900001, розташованій в посольстві України в Канберрі. 4% виборців у виборчому окрузі в Австралії проголосували на виборах до Верховної Ради.