підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
21 липня 2019, неділя, 20:04 66
Вибори 2019-07-21T20:25:44+03:00
Українські Новини
"Слуга народу", платформа Бойка, "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" проходять у Раду, - Національний

"Слуга народу", платформа Бойка, "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" проходять у Раду, - Національний exit-poll-2019

Вибори. Фото: np.pl.ua
Вибори. Фото: np.pl.ua

Станом на 18:00 на виборах Верховної Ради 43,9% проголосували за партію "Слуга народу", 11,5% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,9% - "Європейську солідарність", 7,6% - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,3% - партію "Голос" за даними консорціуму "Національний exit-poll-2019".

Про це соціологи повідомили на прес-конференції, передають Українські Новини.

В консорціум "Національний exit-poll-2019" входять фонд "Демократичні ініціативи", Київський міжнародний інститут соціології та Центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

"Сила і честь" - 4,4%, "Опозиційний блок" - 3,3%, "Партія Шарія" - 3,1%, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 2,8%, "Українська стратегія Гройсмана - 2,2%, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 2,1%.

Решта набрали менше 1%

Опитування проводилося на 300 дільницях.

Похибка опитування становить для лідера голосування - 2,5%, для інших партій не більше 1%.

Остаточні результати екзит-полу будуть оприлюднені о 22:00.

Як повідомляли Українські Новини, явка на виборах Ради в Японії становила 20%, а в Південній Кореї - 28%.

Також явка на вибори становила менше 37% станом на 16:00: найактивніші виборці у Чернігівській, Полтавській і Хмельницькій областях.

Раніше в Антарктиді закінчилося голосування, проголосували всі 12 українців, а в Австралії завершилося голосування на виборчій дільниці №900001, розташованій в посольстві України в Канберрі. 4% виборців у виборчому окрузі в Австралії проголосували на виборах до Верховної Ради.

Більше новин про: exit-poll Парламентські вибори Вибори до Верховної Ради

Архів
Новини
Данилюк вважає Коболєва і Абромавічуса "новими обличчями" 21:38
"Голос" не збирається формувати коаліцію в Раді з проросійськими силами 21:30
Данилюк "буде реагувати", якщо Зеленський захоче призначити його прем'єром 21:27
Зеленський хоче об'єднати три міністерства 21:18
Зеленський знову пообіцяв подати в Раду новий законопроект про імпічмент Президента 21:12
більше новин
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
У Рівному на деяких виборчих дільницях зникло світло, їх роботу призупинено 15:50
На членів окружної комісії 94 округу тиснуть з Центрвиборчкому, щоб замінити склад ДВК, - ЗМІ 15:05
Поплавський заявив, що віддав свій голос "за мир та відродження українського села" 15:01
На 100 окрузі Кіровоградської області військові демонструють заповнені бюлетені керівництву, - Мурдий 11:09
більше новин
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
Розкопки під Львовом. Фото: археолог Дмитро Вертелецький
Трипільську амфору і знаряддя праці віком 5 тис. років знайшли на горі під Львовом 20:10
Відео дня: видовищний пілотаж українських льотчиків під хмарами Британії 19:36
Національний експертно-будівельний альянс запрошує провідні кадри до розробки та втілення проектів з реконструкції країни, - Віктор Лещинський 17:16
Через поширення даних екзит-полу КМІС звинуватив у порушенні закону низку ЗМІ 17:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok