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21 липня 2019, неділя, 16:51 17
Вибори 2019-07-21T18:45:02+03:00
Українські Новини
"Опора" заявляє про видачу членом комісії бюлетеня для голосування своєї свекрухи без паспорта у Львівській об

"Опора" заявляє про видачу членом комісії бюлетеня для голосування своєї свекрухи без паспорта у Львівській області

Громадянська мережа "Опора" заявляє про видачу членом комісії на дільниці №461596 округу №122 в селі Передворье (Яворівський район, Львівська область) бюлетеня для голосування избирательнице, яка є її свекрухою, без пред'явлення паспорта. Про це йдеться в повідомленні "Опори", передають Українські Новини.

"У Львівській області фіксує окремі спроби виборців голосувати без паспорта. Найбільш часті випадки в Яворівському, Старосамбірському, Сокальському районах. Загалом спостерігачі "Опори" зафіксували 12 випадків", - сказано в ньому.

Так, в селі Передворье (ділянка № 461596) Яворівського району виборцю видали бюлетень без відповідного документа.

На зауваження спостерігачів "Опори" член комісії свій вчинок пояснила тим, що це її свекруха.

Інший виборець на цій же ділянці проголосував за закордонним паспортом.

"Опора" повідомила про два інциденти в поліцію.

Після цього члени комісії більше не видають бюлетені без документів.

Як повідомляли Українські Новини, в неділю, 21 липня о 08:00 в Україні почалося голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

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