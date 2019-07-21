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21 липня 2019, неділя, 18:29 29
Вибори 2019-07-21T19:00:03+03:00
Українські Новини
Явка на вибори менш ніж 37%: найактивніші виборці в Чернігівській, Полтавській і Хмельницькій областях

Явка на вибори менш ніж 37%: найактивніші виборці в Чернігівській, Полтавській і Хмельницькій областях

Вибори Фото: Щоденник емігранта
Вибори Фото: Щоденник емігранта

36,59% виборців у 198 з 199 округів у всіх областях проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 16:00.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Поки найвища явка в Чернігівській, Полтавській і Хмельницькій областях (понад 40%), а найнижча - в Чернівецькій області (менше 30%).

Регіон (діапазон округів) Активність виборців, %
По Україні 36,59
Вінницька область (11-18) 37,55
Волинська область (19-23) 36,50
Дніпропетровська область (24-40) 38,62
Донецька область (41-61) 35,69
Житомирська область (62-67) 37,85
Закарпатська область (68-73) 30,05
Запорізька область (74-82) 38,71
Івано-Франківська область (83-89) 31,21
Київська область (90-98) 37,59
Кіровоградська область (99-103) 38,75
Луганська область (104-114) 39,49
Львівська область (115-126) 34,85
Миколаївська область (127-132) 35,45
Одеська область (133-143) 34,11
Полтавська область (144-151) 41,52
Рівненська область (152-156) 35,03
Сумська область (157-162) 39,51
Тернопільська область (163-167) 35,72
Харьківська область (168-181) 38,05
Херсонська область (182-186) 33,70
Хмельницька область (187-193) 40,33
Черкаська область (194-200) 39,64
Чернівецька область (201-204) 27,91
Чернігівська область (205-210) 41,69
Київ (211-223) 34,59

Як повідомляли Українські Новини, в Австралії завершилося голосування на виборчій дільниці №900001, розташованій в посольстві України в Канберрі. 4% виборців у виборчому окрузі в Австралії проголосували на виборах до Верховної Ради.

Також в Антарктиді закінчилося голосування, проголосували всі 12 українців.

Раніше, станом на 12:00, 19,24% виборців в 195 з 199 округів у всіх областях проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

Тим часом спостерігати за виборами онлайн можна тут.

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