Явка на вибори менш ніж 37%: найактивніші виборці в Чернігівській, Полтавській і Хмельницькій областях

36,59% виборців у 198 з 199 округів у всіх областях проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 16:00.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Поки найвища явка в Чернігівській, Полтавській і Хмельницькій областях (понад 40%), а найнижча - в Чернівецькій області (менше 30%).

Регіон (діапазон округів) Активність виборців, % По Україні 36,59 Вінницька область (11-18) 37,55 Волинська область (19-23) 36,50 Дніпропетровська область (24-40) 38,62 Донецька область (41-61) 35,69 Житомирська область (62-67) 37,85 Закарпатська область (68-73) 30,05 Запорізька область (74-82) 38,71 Івано-Франківська область (83-89) 31,21 Київська область (90-98) 37,59 Кіровоградська область (99-103) 38,75 Луганська область (104-114) 39,49 Львівська область (115-126) 34,85 Миколаївська область (127-132) 35,45 Одеська область (133-143) 34,11 Полтавська область (144-151) 41,52 Рівненська область (152-156) 35,03 Сумська область (157-162) 39,51 Тернопільська область (163-167) 35,72 Харьківська область (168-181) 38,05 Херсонська область (182-186) 33,70 Хмельницька область (187-193) 40,33 Черкаська область (194-200) 39,64 Чернівецька область (201-204) 27,91 Чернігівська область (205-210) 41,69 Київ (211-223) 34,59

Як повідомляли Українські Новини, в Австралії завершилося голосування на виборчій дільниці №900001, розташованій в посольстві України в Канберрі. 4% виборців у виборчому окрузі в Австралії проголосували на виборах до Верховної Ради.

Також в Антарктиді закінчилося голосування, проголосували всі 12 українців.

Раніше, станом на 12:00, 19,24% виборців в 195 з 199 округів у всіх областях проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

Тим часом спостерігати за виборами онлайн можна тут.