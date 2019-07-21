Явка на вибори менш ніж 37%: найактивніші виборці в Чернігівській, Полтавській і Хмельницькій областях

36,59% виборців у 198 з 199 округів у всіх областях проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 16:00.\r\nПро це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nПоки найвища явка в Чернігівській, Полтавській і Хмельницькій областях (понад 40%), а найнижча - в Чернівецькій області (менше 30%).\r\n\r\n\r\n\r\nРегіон (діапазон округів)\r\nАктивність виборців, %\r\n\r\n\r\nПо Україні\r\n36,59\r\n\r\n\r\nВінницька область (11-18)\r\n37,55\r\n\r\n\r\nВолинська область (19-23)\r\n36,50\r\n\r\n\r\nДніпропетровська область (24-40)\r\n38,62\r\n\r\n\r\nДонецька область (41-61)\r\n35,69\r\n\r\n\r\nЖитомирська область (62-67)\r\n37,85\r\n\r\n\r\nЗакарпатська область (68-73)\r\n30,05\r\n\r\n\r\nЗапорізька область (74-82)\r\n38,71\r\n\r\n\r\nІвано-Франківська область (83-89)\r\n31,21\r\n\r\n\r\nКиївська область (90-98)\r\n37,59\r\n\r\n\r\nКіровоградська область (99-103)\r\n38,75\r\n\r\n\r\nЛуганська область (104-114)\r\n39,49\r\n\r\n\r\nЛьвівська область (115-126)\r\n34,85\r\n\r\n\r\nМиколаївська область (127-132)\r\n35,45\r\n\r\n\r\nОдеська область (133-143)\r\n34,11\r\n\r\n\r\nПолтавська область (144-151)\r\n41,52\r\n\r\n\r\nРівненська область (152-156)\r\n35,03\r\n\r\n\r\nСумська область (157-162)\r\n39,51\r\n\r\n\r\nТернопільська область (163-167)\r\n35,72\r\n\r\n\r\nХарьківська область (168-181)\r\n38,05\r\n\r\n\r\nХерсонська область (182-186)\r\n33,70\r\n\r\n\r\nХмельницька область (187-193)\r\n40,33\r\n\r\n\r\nЧеркаська область (194-200)\r\n39,64\r\n\r\n\r\nЧернівецька область (201-204)\r\n27,91\r\n\r\n\r\nЧернігівська область (205-210)\r\n41,69\r\n\r\n\r\nКиїв (211-223)\r\n34,59\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Австралії завершилося голосування на виборчій дільниці №900001, розташованій в посольстві України в Канберрі. 4% виборців у виборчому окрузі в Австралії проголосували на виборах до Верховної Ради.\r\nТакож в Антарктиді закінчилося голосування, проголосували всі 12 українців.\r\nРаніше, станом на 12:00, 19,24% виборців в 195 з 199 округів у всіх областях проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.\r\nТим часом спостерігати за виборами онлайн можна тут.