Бойко проголосував в Іванковичах Васильківського району Київської області

Юрій Бойко одним з перших проголосував на виборчій дільниці в селі Іванковичі Васильківського району Київської області, інформує портал zagittya.com.ua.\r\nОпозиційний політик підкреслив, що проголосував за мир і повернення нормального життя в країну.\r\n"Я прийшов на виборчу дільницю віддати голос за мир, за життя. Тисячі людей, з якими я спілкувався в ході поїздок регіонами, дали наказ: зупиніть війну, зупиніть тарифне свавылля, зробіть нормальним людське життя, поверніть спокійну, стабільну і добру Україну. Я впевнений, що ми це зробимо, оскільки цього хочуть мільйони людей по всій країні", – сказав він.\r\n"Я переконаний, що в Україні все буде добре, закінчиться епоха радикалізму, безправ'я, знущань над людьми", – підкреслив Юрій Бойко.\r\nПолітик також поділився з журналістами планами на день.\r\n"Зараз я як зазвичай поїду грати в футбол, а потім – в штаб, де буду стежити за ходом виборів і за чесністю виборчого процесу", – зазначив він.