На Дарницькій ТЕЦ у Києві вночі сталася пожежа

У Києві В суботу, 20 липня, сталася пожежа на території теплоелектроцентралі (ТЕЦ), яка знаходиться на вулиці Гната Хоткевича. На одному з агрегатів Дарницької ТЕЦ сталося коротке замикання, пожежу вдалося ліквідувати, постраждалих немає. Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС в Києві на сторінці в Facebook.

"20 липня о 21:50 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшла інформація про те, що на території ТЕЦ на вул. Гната Хоткевича сталося коротке замикання електропроводів з послідуючим горінням силового агрегату, який знаходиться на спеціалізованому козловому крані", - наголошується в повідомленні.

В 22:08 пожежа була локалізована, а о 22:26 – ліквідовано. Вогонь гасили п'ять одиниць техніки та 23 співробітника особового складу ГУ ДСНС в Києві. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що під час Atlas Weekend у Києві на ВДНГ загорівся павільйон.

А також раніше повідомлялося про те, що під Києвом горить птахофабрика -ДСНС повідомляла, що жертв і постраждалих немає.