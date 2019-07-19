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19 липня 2019, пʼятниця, 15:19 17
Вибори 2019-07-19T15:45:02+03:00
Українські Новини
Бойко пообіцяв працівникам Новопокровського хлібокомбінату захистити їх від рейдерів

Бойко пообіцяв працівникам Новопокровського хлібокомбінату захистити їх від рейдерів

Юрій Бойко на Новопокровском комбінаті хлібопродуктів. Фото: vecherniy.kharkov.ua
Юрій Бойко на Новопокровском комбінаті хлібопродуктів. Фото: vecherniy.kharkov.ua

17 липня на прохання кандидата у народні депутати України від "Опозиційної платформи - За життя" по виборчому мажоритарному округу №176 Дмитра Новицького лідер партії Юрій Бойко зустрівся з працівниками Новопокровського комбінату хлібопродуктів, який знаходиться в Чугуївському районі Харківської області.

Про це повідомило інтернет-видання "Вечірній Харків".

У ході зустрічі, на яку прийшло близько 100 осіб, з'ясувалося, що влада намагається незаконними методами призначити людину, яка не має ніякого довіри трудового колективу, замість діючого директора, який вивів підприємство з кризи.

"Єдине питання, яке хвилює наше підприємство сьогодні, – це рейдерське захоплення з порушенням усіх законодавчих норм. Діючі народні депутати зовсім не звертають уваги на дану проблему. Сподіваємося, що Ви почуєте нас, допоможете і не допуститерейдерських захоплень по всій Україні", – попросила Юрія Бойка голова ради трудового колективу Інна Педан.

Вирішенням цього питання парламентарій пообіцяв зайнятися невідкладно. "Ситуація насправді дика. Підприємство було виведено з прірви призначеним директором, який забезпечив нормалізацію фінансової ситуації, виплату зарплат людям. Підприємство працює, і раптом комусь заманулося взяти й замінити керівника. Рейдерство – це візитна картка та ганьба старої влади. Я впевнений: якщо ви підтримаєте на виборах Дмитра Новицького, він обов'язково захистить інтереси вашого трудового колективу", – запевнив людей Бойко.

"В Україні породили рейдерство землі, відбирають майно, підкуповують чиновники, і кришують все це Міністерство юстиції та силовики. Але тут це у них не вийде!" – додав лідер партії.

На питання журналістів про те, як іншим трудовим колективам захищатися в подібних ситуаціях, Юрій Бойко відповів: "Треба обирати мажоритарного депутата, який буде захищати інтереси людей і завжди буде разом з вами відстоювати інтереси підприємств".

"Сьогодні у людей немає довіри до державних інституцій, тому трудовий колектив Новопокровського комбінату хлібопродуктів звернувся до мене. Я обов'язково буду захищати інтереси працівників, а не якихось бізнес-груп! Все, що від мене залежить, я робив і буду робити! Я хочу довести, що депутат може бути народним від слова "народ", а не від слова "депутат", – підсумував зустрічі Дмитро Новицький.

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