Бойко пообіцяв працівникам Новопокровського хлібокомбінату захистити їх від рейдерів

17 липня на прохання кандидата у народні депутати України від "Опозиційної платформи - За життя" по виборчому мажоритарному округу №176 Дмитра Новицького лідер партії Юрій Бойко зустрівся з працівниками Новопокровського комбінату хлібопродуктів, який знаходиться в Чугуївському районі Харківської області.\r\nПро це повідомило інтернет-видання "Вечірній Харків".\r\nУ ході зустрічі, на яку прийшло близько 100 осіб, з'ясувалося, що влада намагається незаконними методами призначити людину, яка не має ніякого довіри трудового колективу, замість діючого директора, який вивів підприємство з кризи.\r\n"Єдине питання, яке хвилює наше підприємство сьогодні, – це рейдерське захоплення з порушенням усіх законодавчих норм. Діючі народні депутати зовсім не звертають уваги на дану проблему. Сподіваємося, що Ви почуєте нас, допоможете і не допуститерейдерських захоплень по всій Україні", – попросила Юрія Бойка голова ради трудового колективу Інна Педан.\r\nВирішенням цього питання парламентарій пообіцяв зайнятися невідкладно. "Ситуація насправді дика. Підприємство було виведено з прірви призначеним директором, який забезпечив нормалізацію фінансової ситуації, виплату зарплат людям. Підприємство працює, і раптом комусь заманулося взяти й замінити керівника. Рейдерство – це візитна картка та ганьба старої влади. Я впевнений: якщо ви підтримаєте на виборах Дмитра Новицького, він обов'язково захистить інтереси вашого трудового колективу", – запевнив людей Бойко.\r\n"В Україні породили рейдерство землі, відбирають майно, підкуповують чиновники, і кришують все це Міністерство юстиції та силовики. Але тут це у них не вийде!" – додав лідер партії.\r\nНа питання журналістів про те, як іншим трудовим колективам захищатися в подібних ситуаціях, Юрій Бойко відповів: "Треба обирати мажоритарного депутата, який буде захищати інтереси людей і завжди буде разом з вами відстоювати інтереси підприємств".\r\n"Сьогодні у людей немає довіри до державних інституцій, тому трудовий колектив Новопокровського комбінату хлібопродуктів звернувся до мене. Я обов'язково буду захищати інтереси працівників, а не якихось бізнес-груп! Все, що від мене залежить, я робив і буду робити! Я хочу довести, що депутат може бути народним від слова "народ", а не від слова "депутат", – підсумував зустрічі Дмитро Новицький.