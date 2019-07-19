Звіт силовиків з розслідування вбивства Шеремета повинен стати першим питанням для Ради з питань свободи слова при Президентові, - НСЖУ

Національна спілка журналістів України вітає ініціативу Офісу Президента створити Раду з питань свободи слова при Президентові України. І розпочати свою роботу ця Рада має із заслуховування звіту керівників правоохоронних органів щодо стану розслідування вбивства журналіста видання "Українська правда" Павла Шеремета. 20 липня минає третя річниця з дня загибелі відомого журналіста.\r\n"Попри неодноразові публічні обіцянки високопосадовців, злочин за три роки не розслідуваний, замовників убивства не названо, винних не покарано. Саме тому звіт керівників силових структур про хід розслідування є вкрай актуальним, - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. - І майбутня Рада з питань свободи слова має розпочати свою роботу саме із заслуховування звіту по "справі Шеремета".\r\nУ НСЖУ нагадують, що з нагоди Дня журналіста у червні Спілка публічно звернулась до глави держави із закликом перезапустити Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів і свободи слова при Президенті України, утвореної в 2016 році . \r\n"За часів попереднього Президента відповідна Рада збиралась украй нерегулярно, працювала непублічно і діяла неефективно, - підкреслює Сергій Томіленко. - Водночас такий публічний майданчик важливий як місце, де чиновники, народні депутати й представники широкого кола громадських організацій і міжнародного співтовариства зможуть об'єднати зусилля, щоб зупинити і подолати системну безкарність за злочини проти журналістів, удосконалити закони, пов'язані з журналістською діяльністю та захистом свободи слова"\r\nУ найбільшій журналістській організації України вважають, що найкращим свідченням серйозності намірів команди нового Президента здобути авторитет у сфері захисту свободи слова стане розгляд на першому засіданні президентської Ради "справи Шеремета".\r\n"Саме фізична безпека журналістів України сьогодні викликає величезну стурбованість не лише нашої організації, а й авторитетних міжнародних інституцій, - зазначає Сергій Томіленко. - І відсутність прогресу в розслідуванні справи Шеремета, справ побиття журналістів у часи Євромайдану та нападів у останні роки — це тривожний показник загальної безкарності за злочини проти журналістів". \r\nНайбільш резонансними злочинами, скоєними проти працівників ЗМІ вже у 2019 році, в НСЖУ називають вбивство журналіста Вадима Комарова у Черкасах і жорстоке побиття оператора Вадима Макарюка в Харкові. \r\nЯк повідомляли Українські Новини, НСЖУ закликає журналістів прийти вранці в суботу на місце вбивства Шеремета та вимагати справедливості.