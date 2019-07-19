Звіт силовиків з розслідування вбивства Шеремета повинен стати першим питанням для Ради з питань свободи слова при Президентові, - НСЖУ

Звіт силовиків з розслідування вбивства Шеремета повинен стати першим питанням для Ради з питань свободи слова

Національна спілка журналістів України вітає ініціативу Офісу Президента створити Раду з питань свободи слова при Президентові України. І розпочати свою роботу ця Рада має із заслуховування звіту керівників правоохоронних органів щодо стану розслідування вбивства журналіста видання "Українська правда" Павла Шеремета. 20 липня минає третя річниця з дня загибелі відомого журналіста.

"Попри неодноразові публічні обіцянки високопосадовців, злочин за три роки не розслідуваний, замовників убивства не названо, винних не покарано. Саме тому звіт керівників силових структур про хід розслідування є вкрай актуальним, - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. - І майбутня Рада з питань свободи слова має розпочати свою роботу саме із заслуховування звіту по "справі Шеремета".

У НСЖУ нагадують, що з нагоди Дня журналіста у червні Спілка публічно звернулась до глави держави із закликом перезапустити Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів і свободи слова при Президенті України, утвореної в 2016 році .

"За часів попереднього Президента відповідна Рада збиралась украй нерегулярно, працювала непублічно і діяла неефективно, - підкреслює Сергій Томіленко. - Водночас такий публічний майданчик важливий як місце, де чиновники, народні депутати й представники широкого кола громадських організацій і міжнародного співтовариства зможуть об'єднати зусилля, щоб зупинити і подолати системну безкарність за злочини проти журналістів, удосконалити закони, пов'язані з журналістською діяльністю та захистом свободи слова"

У найбільшій журналістській організації України вважають, що найкращим свідченням серйозності намірів команди нового Президента здобути авторитет у сфері захисту свободи слова стане розгляд на першому засіданні президентської Ради "справи Шеремета".

"Саме фізична безпека журналістів України сьогодні викликає величезну стурбованість не лише нашої організації, а й авторитетних міжнародних інституцій, - зазначає Сергій Томіленко. - І відсутність прогресу в розслідуванні справи Шеремета, справ побиття журналістів у часи Євромайдану та нападів у останні роки — це тривожний показник загальної безкарності за злочини проти журналістів".

Найбільш резонансними злочинами, скоєними проти працівників ЗМІ вже у 2019 році, в НСЖУ називають вбивство журналіста Вадима Комарова у Черкасах і жорстоке побиття оператора Вадима Макарюка в Харкові.

Як повідомляли Українські Новини, НСЖУ закликає журналістів прийти вранці в суботу на місце вбивства Шеремета та вимагати справедливості.