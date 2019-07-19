Більшість єпископів Грузинської православної церкви проти визнання ПЦУ, - Jamestown Foundation

Тільки 9 з 47 членів Священного синоду Грузинської Православної Церкви в тій чи іншій формі підтримують автокефальний церковний проект в Україні. Про це сказано в матеріалі американської дослідницької організації "Jamestown Foundation".

Як зазначає автор публікації, всього лише 3 єпископи відкрито висловили свою підтримку ПЦУ.

Йдеться про митрополита Шемокмедського Йосипа, митрополита Чкондідського Петра і митрополита Поті і Хобі Григола.

Ще 6 єпископів (єпископ Бодбійский Яків, митрополит Цілканський і Душетський Зосима, титулярний митрополит Цуртавський Вахтанг, єпископ Бельгійський і Голландський Досифей, єпископ Північно-Американський Сава, архієпископ Дманіський і Агарак-Ташірский, керуючий грузинськими парафіями у Великобританії та Ірландії Зінон) так чи інакше висловлювали свою підтримку ідеї надання автокефалії Україні.

У свою чергу інші 38 єпископів налаштовані проти визнання ПЦУ. Примітно, що в їх число входить і потенційний наступник нинішнього глави Грузинської Православної Церкви - місцеблюститель Патріаршого престолу митрополит Сенакський і Чхороцкуйский Шио.