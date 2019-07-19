підписатися на розсилку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
19 липня 2019, пʼятниця, 09:39 365
Вибори 2019-07-19T10:18:18+03:00
Українські Новини
Терентьєв, який витратив мільйони на міст Кличка після його відкриття, балотується до ВР, - Гришин

Терентьєв, який витратив мільйони на міст Кличка після його відкриття, балотується до ВР, - Гришин

Директор КП "Інженерний центр" Михайло Терентьєв, який підписав договір про "подорожчання" вже відкритого "мосту Кличка" на 74 млн грн, бере участь у виборах на окрузі в Києві. Про це повідомив журналіст Сергій Гришин на своїй сторінці в Facebook.

Гришин зазначив, що, незважаючи на виписані постфактум 74 млн грн, міст все одно "трошки луснув".

"Але зате, Михайло Терентьєв, який підписував договори, і очевидно робив "прийомку"мосту, нормально собі балотується в Раду, по округу на Печерську", - пише журналіст.

"Тобто, з одного боку, плюс 74 млн грн, якраз до початку виборчої кампанії, до вже освоєних (скільки там 300, 400 млн. грн?). А з іншого боку, не дешева участь виборах на окрузі в Києві. Так думаю, що навіть добре що вибори в липні, а то так до жовтня міст міг би ще пару раз подорожчати", - зазначив Гришин.

Нагадаємо, раніше Терентьєв витратив на міст Кличка, вже після його відкриття, ще 74 млн грн.

Більше новин про: Парламентські вибори Інженерний центр міст Кличка Михайло Терентьєв Сергій Гришин

Архів
Новини
НАБУ проводить обшуки в спортклубі "5 елемент" в Києві 09:58
У Луганській області мешканці отримали по 5 років умовно за участь в організації "референдуму" за "ЛНР" 09:45
Терентьєв, який витратив мільйони на міст Кличка після його відкриття, балотується до ВР, - Гришин 09:39
Карплюк незаконно звільнив вагітну Макеєву з посади директора стадіону, - Найєм 09:33
ЦВК оголосила попередження ресторатору Тищенку 09:19
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю 22:20
Підберезник
Відео дня: Грибники зібрали під Києвом небувалий урожай підберезників 14:29
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Прилади на заводі. Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/Facebook
Радіоактивно: На Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів 16:41
У судовій реформі Порошенка вистояли принципові суди, зокрема, ОАСК, - Пилипенко 13:55
Населення стабільно скорочується: на 100 померлих українців припадає 49 народжених 19:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok