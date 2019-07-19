Терентьєв, який витратив мільйони на міст Кличка після його відкриття, балотується до ВР, - Гришин

Директор КП "Інженерний центр" Михайло Терентьєв, який підписав договір про "подорожчання" вже відкритого "мосту Кличка" на 74 млн грн, бере участь у виборах на окрузі в Києві. Про це повідомив журналіст Сергій Гришин на своїй сторінці в Facebook.

Гришин зазначив, що, незважаючи на виписані постфактум 74 млн грн, міст все одно "трошки луснув".

"Але зате, Михайло Терентьєв, який підписував договори, і очевидно робив "прийомку"мосту, нормально собі балотується в Раду, по округу на Печерську", - пише журналіст.

"Тобто, з одного боку, плюс 74 млн грн, якраз до початку виборчої кампанії, до вже освоєних (скільки там 300, 400 млн. грн?). А з іншого боку, не дешева участь виборах на окрузі в Києві. Так думаю, що навіть добре що вибори в липні, а то так до жовтня міст міг би ще пару раз подорожчати", - зазначив Гришин.

Нагадаємо, раніше Терентьєв витратив на міст Кличка, вже після його відкриття, ще 74 млн грн.