Чорний піар безпрецедентно масштабно використовують у передвиборчій кампанії Ради, - КВУ

Спостерігачі Комітету виборців України (КВУ) повідомляють про безпрецедентні масштаби використання технологій чорного PR під час кампанії щодо позачергових виборів депутатів Верховної Ради порівняно з попередніми виборчими кампаніями.

Про це сказано в повідомленні КВУ, передають Українські Новини.

За оцінкою спостерігачів, такі факти мають місце в більшості виборчих округів.

На думку КВУ, така технологія набула масового поширення через надзвичайно короткий час ведення агітаційної кампанії.

Одним із рекордних округів щодо поширення чорного PR КВУ називає округ №96 в Київській області, де масштабна реклама Інтернет-ресурсу спрямована проти самовисуванця, депутата Ради Ярослава Москаленка ("голова депутатської групи "Воля народу") - портрет депутата розміщено з використанням траурної стрічки, а розділи сайту вказані з використанням ненормативної лексики.

В окрузі №195 (Черкаська область) з 27 кандидатів 5 заявляють, що балотуються за підтримки партії "Слуга народу", при цьому 4 з них зареєстровані як самовисуванці.

В окрузі поширюють агітаційні матеріали клонів кандидата від партії "Слуга народу", які повідомляють про "заміну" кандидата-висуванця від цієї політичної сили.

Так, на білбордах і листівках кандидатів Артема Прокопова, Олександра Цурана і Ліни Стопчак з'явилися написи "заміна", виділені червоним кольором, таким чином кандидати намагаються донести до громадян неправдиву інформацію про те, що відбулася заміна кандидата-висуванця партії "Слуга народу".

У Запоріжжі розміщені білборди, на яких зображено фото голови Ради Андрія Парубія (№2 у виборчому списку партії "Європейська солідарність") з написом "Ківа - це моя квота".

При цьому білборди виконані у стилістиці й кольорах політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", від якої балотується Ілля Ківа (№34 виборчого списку).

Як повідомляли Українські Новини, громадськість стурбована ходом передвиборчої кампанії.

Громадянська мережа "Опора" заявила, що ролик Зеленського у Tesla про вибори порушує виборчі принципи.

Також в "Опорі" заявили, що другий тур виборів Президента відбувся за міжнародними стандартами, але не без порушень.