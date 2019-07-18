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18 липня 2019, четвер, 18:29 24
Судова влада 2019-07-18T20:30:03+03:00
Українські Новини
САП відхрестилася від заяв Ситника про підозру високопоставленій особі

САП відхрестилася від заяв Ситника про підозру високопоставленій особі

Артем Ситник.
Артем Ситник.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура спростовує заяву директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, протокол про корупцію якого Нацполіція передала до суду, про намір повідомити про підозру високопоставленому чиновникові.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у правоохоронних органах.

"САП ніякої підозри не погоджувала. Ніхто з такою підозрою про її погодження не звертався", - сказав співрозмовник.

З його слів, Ситник ввів суспільство в оману, заявивши про таку підозру.

У четвер Ситник заявив, що НАБУ має намір повідомити про підозру високопосадовцю.

При цьому він не назвав, хто цей чиновник.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НАБУ повідомило про підозру колишньому голові Запорізької обласної державної адміністрації Костянтину Брылю і міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику в декларуванні недостовірних даних.

Тим часом ГПУ провела слідчі дії на мисливській базі під Рівним, де відпочивав Ситник.

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