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18 липня 2019, четвер, 18:11 6
Зовнішня політика 2019-07-18T18:24:35+03:00
Українські Новини
Путін підтвердив можливість реалізації "газових домовленостей" між Медведчуком і Медведєвим

Путін підтвердив можливість реалізації "газових домовленостей" між Медведчуком і Медведєвим

Володимир Путін та Віктор Медведчук. Фото з відкритих джерел
Володимир Путін та Віктор Медведчук. Фото з відкритих джерел

На зустрічі з одним із лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком 18 липня Президент Російської Федерації (РФ) Володимир Путін заявив, що домовленості, які були досягнуті між українським політиком і російським прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, "цілком можуть бути реалізовані".

Про це повідомило інтернет-видання "Страна. ua".

"Зрозуміло, уряд мені доповідає про ваші зустрічі та обговорювані теми. Я думаю, що все, про що ви говорили з головою уряду РФ, представниками економічного та енергетичного блоків, це все цілком може бути реалізовано", - сказав Путін.

Віктор Медведчук на зустрічі розповів про мирний план щодо Донбасу і припинення бойових дій на основі "мінських угод".

Зазначимо, що зустріч Медведчука та Юрія Бойка з Медведєвим, яку згадав Володимир Путін, сталася 10 липня.

Раніше докладно повідомлялося про мету третьої поїздки до Москви Бойка та Медведчука. Вони обговорювали з російським прем'єр-міністром можливу 25-відсоткову знижку на газ для українців і транзит російського природного газу через Україну до країн Європейського Союзу.

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