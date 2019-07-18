Нацполиция продовжує розслідування протиправних дій кандидата в депутати Ради Рафальської

Головне слідче управління Національної поліції продовжує розслідування кримінального провадження за фактом протиправних дій кандидата в народні депутати, колишньої голови Ради адвокатів Києва Інни Рафальської.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Українських Новин.

"Повідомляємо, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення протиправних дій під час реєстрації та діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Києва. За результатами досудового розслідування буде прийнято рішення відповідно до кримінального процесуального законодавства", - йдеться у відповіді.

Разом з тим, Нацполіція зазначила, що інша інформація про справу містить відомості, розголошення яких може негативно вплинути на хід розслідування.

"Одночасно інформуємо, що відповідно до ч. 1 ст. 222 (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування) Кримінального процесуального кодексу встановлено, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим", - зазначає Нацполиция.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполиция активізує розслідування справи про зловживання екс-голови Ради адвокатів Києва і кандидата в депутати Ради Рафальської.

Голова Ради адвокатів Києва Петро Рябенко заявляє, що сотні людей стали жертвами аферистів і отримали підроблені свідоцтва про право займатися адвокатською діяльністю.

За словами Рябенка, Інна Рафальська мала прихильність координатора судової реформи, колишнього заступника глави Адміністрації Президента Олексія Філатова, була активним учасником його робочої групи, писала нову редакцію закону про адвокатуру.