ФДМ не знає, скільки приватні майданчика "зістригли" за рік грошей з продавців і покупців нерухомості

У Фонді державного майна (ФДМ) України не володіють даними, які отримали доходи за рік існування нової схеми 4 авторизовані електронні майданчики, яким продавці та покупці нерухомості зобов'язані вносити плату за реєстрацію оцінки майна в Єдиній базі.

Про це йдеться у відповіді ФДМ на інформаційний запит Українських Новин.

"Відповідно до норм чинного законодавства збір та аналіз інформації стосовно розмірів надходжень зборів до автоматизованих електронних майданчиків за внесення даних суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання до Єдиної бази не відноситься до компетенції Фонду", - вказано у відповіді.

Одночасно, за даними ФДМ, за 1-е півріччя 2019 року до Єдиної бази були внесені дані за операціями, лише надходження у вигляді податків і зборів, з яких склало 5 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 18 липня, виповнилася перша річниця роботи званої журналістами та експертами "корупційної" схеми оцінки нерухомості, за якою ймовірно стоїть народний депутат Антон Яценко.

18 липня 2018 року ФДМ запустив єдину електронну базу звітів про оцінку нерухомості з платними електронними майданчиками для розміщення інформації, яку оцінювачі зобов'язані вносити дані про зроблені оцінки майна. База була введена згідно з новаціями Податкового кодексу. Але при цьому, ФДМ сам не займається внесенням інформації до бази, для цього він авторизує спеціальні електронні майданчики, тобто приватних посередників.

Сплачувати посередниками потрібно двічі: спочатку оцінювачу для внесення звіту до бази, а потім й нотаріусу для перевірки об'єкта.

Спочатку це були суми понад 500 гривень для кожного. Зараз вартість більшості послуги для оцінювачів коливається в діапазоні 900-1 900 гривень за внесення 1 звіту залежно від вартості об'єкта, для нотаріусів - 1,2 гривні.