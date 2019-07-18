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18 липня 2019, четвер, 11:49 425
Політика 2019-07-18T12:45:03+03:00
Українські Новини
На 100-му окрузі проведуть екзит-пол: кандидат від "Слуги народу" анонсував боротьбу з можливими фальсифікація

На 100-му окрузі проведуть екзит-пол: кандидат від "Слуги народу" анонсував боротьбу з можливими фальсифікаціями

У день голосування виборців за кандидатів у народні депутати України, 21 липня, на 100-му окрузі Кіровоградської області буде проведено екзит-пол. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" Ігор Мурдій.

За його словами, це можливість не тільки зафіксувати наявний високий рівень довіри до президентської команди, але й важливий інструмент захисту голосів виборців.

"...екзит-пол - це інструмент захисту кожного вашого голосу, щоб його не могли вкрасти на рівні не чистих на руку членів виборчих комісій. На жаль, така практика дотепер прийнятна в нашій країні. Сподіваюся, що з таким ризиком ми маємо справу в останній раз. Адже Україна міняється вже сьогодні і з участю кожного з нас", - написав Мурдій, зазначивши, що "буде захищати кожен голос свого виборця.
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