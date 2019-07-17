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17 липня 2019, середа, 21:46 10
Силові структури 2019-07-17T22:15:01+03:00
Українські Новини
Фото дня: воїни-холодноярці повернулися додому з війни

Фото дня: воїни-холодноярці повернулися додому з війни

Бійці 93 бригади
Бійці 93 бригади "Холодний Яр" повернулися з війни додому. Фото: facebook/93OMBr

Бійці 93-їй окремої гвардійської механізованої Харківської бригади "Холодний Яр", яка перебуває у складі Сухопутних військ Збройних сил України, повернулися додому з передової на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці бригади в соціальній мережі Facebook.

"Більше, ніж півроку бригада боронила українську землю під Донецьком - у районі Авдіївки. У цих місцях, де вона вже стикалася із ворогом у запеклих боях у перші роки війни і втрачала своїх бійців. У цю ротацію ми теж понесли людські втрати. Ворог вбив п’ять холодноярців, а ще чотири загинуло через хвороби", - йдеться в ньому.

"У першу чергу хочу вибачитися за загиблих і поранених бійців перед їх сім’ями, рідними та близькими. Вибачте, що не вберіг, - такими словами командир бригади Дмитро Брижинський розпочав свою промову на урочистому шикуванні.

"Холодноявці! Ми – славні нащадки воїнів УПА – в черговий раз примусили ворога здригатися перед непереможним духом українського народу. Ворог довго буде пам’ятати 93 механізовану бригаду Холодний Яр. Ми з честю виконали бойові завдання. Я вдячний кожному із вас за ту роботу, яку ви виконали. Справжню чоловічу роботу", - сказав командир.

На святкуванні командиру бригади вручили військове звання полковник.

Бійці 93 бригадиБійці 93 бригади "Холодний Яр" повернулися з війни додому. Фото: facebook/93OMBr

Як повідомляли Українські Новини, військовослужбовці танкового батальйону 93 ОМБр "Холодний Яр" показали ефектні кадри з тренування на полігоні.

Раніше бійці "Холодного Яру" під час навчань форсували крижану річку.

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