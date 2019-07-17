Міська влада розраховує на появу 4-5 нових дитячих будинків сімейного типу, - КМДА

Сім'ям, які виявили бажання створити дитячий будинок сімейного типу, місто закуповує автомобілі, квартири і підтримує матеріально. Про це в інтерв'ю виданню "Укрінформ" розповіла заступник голови КМДА Марина Хонда, пише прес-служба.

"Родині, яка виявляє бажання створити дитячий будинок сімейного типу, місто готове допомагати купівлею багатокімнатної квартири, автомобіля, фінансовою підтримкою. Ми порахували, що на сьогодні 100 дітям потрібно забезпечити перебування у таких будинках. За появи ще чотирьох-п’яти нових дитбудинків сімейного типу ми б максимально закрили таку потребу", – пояснює Марина Хонда.

Водночас місто надає допомогу дітям-сиротам та дітям з інвалідністю, які перебувають під опікою, у патронатних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, у розмірі 1500 гривень. Також віднедавна у столиці запроваджено надання щоквартальної адресної допомоги дитбудинкам сімейного типу та патронатним сім’ям у розмірі від 8 до 20 тисяч гривень залежно від кількості дітей.

Довідково.

На сьогодні у Києві функціонує 24 такі дитячі будинки сімейного типу і 33 патронатних сім’ї.

Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, яка бере на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.