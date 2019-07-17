підписатися на розсилку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
17 липня 2019, середа, 15:10 13
Події 2019-07-17T17:00:04+03:00
Українські Новини
У Вишневому чоловік спускався на простирадлах з 5 поверху і впав

У Вишневому чоловік спускався на простирадлах з 5 поверху і впав

Чоловік намагався спуститися по зв'язаних простирадлах. Фото: ДТП
Чоловік намагався спуститися по зв'язаних простирадлах. Фото: ДТП

Під Києвом чоловік розбився, спускаючись на простирадлах з п'ятого поверху однієї з багатоповерхівок житлового комплексу. Його госпіталізували. Про це повідомляється в паблике Київ Оперативний в Telegram.

"Чоловік намагався спуститися по зв'язаних простирадлах і впав. Госпіталізований лікарями швидкої. Причини такого, м'яко скажемо, не самого адекватного вчинку, будуть з'ясовувати правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Харківській області покрівельник розбився на смерть, впавши з водонапірної башти.

Раніше в Донецькій області підліток стрибнув з парашутом" з 14 поверху і розбився на очах у своєї матері.

Більше новин про: Вікно Вишневе

Архів
Новини
Льовочкін назвав подачкою підвищення пенсій Гройсманом на 67 гривень 17:01
Готівки в обігу стало менше на 6,4 млрд грн, - НБУ 16:55
НАБУ і САП хочуть розглядати в Антикорупційному суді тільки справи антикорупційних органів 16:54
Прилади на заводі. Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/Facebook
Радіоактивно: На Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів 16:41
Сенат США прийняв резолюцію по Україні 16:35
більше новин
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Українські миротворці в ДР Конго врятували життя місцевому військовому, пораненому бойовиками 10:59 Фото
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Стан техногенно небезпечних об’єктів Києва - це питання національної безпеки, - Костерін 08:45
Порошенко летить до Страсбурга, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його немає 22:02
більше новин
Порошенко летить до Страсбурга, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його немає 22:02
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Суперечливий закон про українську мову набув чинності 08:00
Перша зустріч Зеленського з Трампом планується влітку, - Офіс Президента 12:45
Застосунок FaceApp може зістарити фото і збирати дані для російської компанії, - IT-фахівці 16:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok