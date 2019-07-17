Стан техногенно небезпечних об’єктів Києва - це питання національної безпеки, - Костерін

Вчора в Києві пройшла акція, на якій люди в костюмах хімзахисту закликали киян звернути увагу на екологічну ситуацію в місті та існуючі техногенні загрози, інформує портал gazeta.ua. Ініціатор акції Володимир Костерін, голова міжнародного фонду "Скорочення ризиків", вважає, що екологічність Києва та України є головною умовою для здоров’я і тривалості життя українців.

З цього приводу В.Костерін зазначив: "Мною неодноразово порушувалося питання необхідності проведення РНБО України для розгляду ситуації та ухвалення рішень щодо об’єктів критичної інфраструктури Києва. В 2016 році я публічно звертався до Президента України з цього приводу. А в цьому році направив офіційне звернення до КМДА і мера Києва, і до Президента Володимира Зеленського щодо ситуації навколо сховища радіоактивних відходів, яке розташоване поряд з "Національним музеєм народної архітектури і побуту" Пирогово, - йдеться про київський спецкомбінат "Радон". За офіційною інформацією, на "Радоні" було декілька аварійних ситуацій, і внаслідок розгерметизації ємностей відбувся витік небезпечних речовин, що стало причиною забруднення тритієм території й підземних вод".

Учасники акції також звернули увагу на ризики для киян від хімічного заводу "Радикал" на Дарниці, де у відкритому просторі знаходяться тони ртуті, і якою просякнута земля та конструкції заводу. Незважаючи на цей факт, поряд часто проводяться масові заходи, із залученням молоді та дітей.

"Щоб не повторювати помилок минулого, як у 1986 році з Чорнобилем, необхідно уважно розібратися в ситуації щодо таких об’єктів та залучити фахівців, здатних налагодити ефективне управління техногенно небезпечними підприємствами, провести ревіталізацію промзон та рекультивацію територій. Тобто вжити заходів з нейтралізації загроз для міста і держави в цілому", - додав Костерін.

Київ і Україна мають всі можливості, щоб зайняти нішу одного з ділових, культурних і туристичних центрів світу. Для цього потрібна стратегія, яка міститиме програми розвитку інфраструктури, транспорту, енергетики. Тому що місія столиці - бути містом-законодавцем сучасних трендів, впровадження нових технологій і рішень.

Володимир Костерін - бізнесмен, інвестор, колишній власник телеканалу "Тоніс", голова міжнародного фонду Risk Reduction Foundation, підтримує в Україні правозахисну діяльність у сфері екології. На виборах до Верховної Ради балотується як самовисуванець по 221 округу з програмою "Екологічний Київ - Екологічна Україна".