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16 липня 2019, вівторок, 11:24 15
Силові структури 2019-07-16T13:45:03+03:00
Українські Новини
Ув'язненим закуповують окуня і яловичину на 2,6 млрд гривень

Ув'язненим закуповують окуня і яловичину на 2,6 млрд гривень

Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби оголосила 2 тендери на закупівлю мороженої риби і яловичини першого сорту на загальну суму 2,583 млрд гривень.

Про це йдеться у тендерній документації, оприлюдненій у системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Відповідно до першого тендеру, дирекція хоче закупити такі види риби, як хек, сайда, минтай, сардінелла, аргентина, морський окунь в кількості 10,34 тис. тонн, при цьому залишковий термін зберігання щодо кожної поставки має бути не менше 4 місяців.

У другому тендері предметом закупівлі є блок з м'яса на кістках першого ґатунку загальною вагою 10,67 тис. тонн із залишковим терміном зберігання не менше 5 місяців.

Зазначається, що ці закупівлі проводяться для потреб низки установ виконання покарань та слідчих ізоляторів по всій Україні, крім Криму.

Закупівля здійснюється за рамковою угодою, тобто кількість учасників, з якими буде укладено угоду, - не менше 3, але не більше 10.

Термін постачанння продуктів - до 15 грудня 2022 року.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - до 28 серпня, аукціон призначено на 3 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві для ув'язнених з розладами психіки зроблять спецвідділення.

Раніше Міністерство юстиції відкрило новий корпус Київського (Лук'янівського) слідчого ізолятора після капітального ремонту - з золотими батареями.

При цьому Мін'юст за створення коворкінгу для молоді замість Лук'янівського СІЗО.

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