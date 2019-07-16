Ув'язненим закуповують окуня і яловичину на 2,6 млрд гривень

Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби оголосила 2 тендери на закупівлю мороженої риби і яловичини першого сорту на загальну суму 2,583 млрд гривень.\r\nПро це йдеться у тендерній документації, оприлюдненій у системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.\r\nВідповідно до першого тендеру, дирекція хоче закупити такі види риби, як хек, сайда, минтай, сардінелла, аргентина, морський окунь в кількості 10,34 тис. тонн, при цьому залишковий термін зберігання щодо кожної поставки має бути не менше 4 місяців.\r\nУ другому тендері предметом закупівлі є блок з м'яса на кістках першого ґатунку загальною вагою 10,67 тис. тонн із залишковим терміном зберігання не менше 5 місяців.\r\nЗазначається, що ці закупівлі проводяться для потреб низки установ виконання покарань та слідчих ізоляторів по всій Україні, крім Криму.\r\nЗакупівля здійснюється за рамковою угодою, тобто кількість учасників, з якими буде укладено угоду, - не менше 3, але не більше 10.\r\nТермін постачанння продуктів - до 15 грудня 2022 року.\r\nКінцевий термін подання тендерних пропозицій - до 28 серпня, аукціон призначено на 3 жовтня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві для ув'язнених з розладами психіки зроблять спецвідділення.\r\nРаніше Міністерство юстиції відкрило новий корпус Київського (Лук'янівського) слідчого ізолятора після капітального ремонту - з золотими батареями.\r\nПри цьому Мін'юст за створення коворкінгу для молоді замість Лук'янівського СІЗО.