Депутат Ємець тричі змінював партії, а тепер йде від "Голосу", котрий обіцяв нові обличчя

По одному з центральних столичних виборчих округів - №221 (Печерськ, Солом'янка, Шевченківський район) мажоритарником йде діючий народний обранець Леонід Ємець.\r\nДаний парламентарій є одним з найбільш досвідчених кандидатів в народні обранці від столиці. Однак, як відзначають блогери в соціальних мережах, Леоніда Олександровича Ємця можна впевнено віднести до когорти лідерів за політичним "перефарбуванням".\r\nУ поки ще легітимній Раді Ємець трудиться від "Народного Фронту" Арсенія Яценюка. Раніше політик неодноразово міняв свої погляди в залежності від політичної кон'юнктури і встиг побувати членом партії "Реформи і порядок", "Наша Україна", (а також довіреною особою екс-президента Віктора Ющенка), після перебіг до "Батьківщини", а в 2014 році приєднався до "Народного фронту".\r\nОбіцянка лідера "Голосу" Святослава Вакарчука привести в новий Парламент "нові" обличчя якось не логічно пов'язується з підтримкою на 221-му окрузі його політсилою Леоніда Ємця.\r\n\r\nЯк підрахували експерти порталу slovoidilo.ua, за нинішню каденцію в Парламенті, Леонід Ємець виконав 46% своїх нардепівських обіцянок. Депутат подав 130 законопроектів, 674 пропозиції до таблиць поправок і 54 запити. У Парламенті він виступав 86 разів із місця й 85 разів - із трибуни. За даними письмової реєстрації, Ємець пропустив 31 пленарне засідання, а за даними електронної – 131.