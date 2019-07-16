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16 липня 2019, вівторок, 09:21 14 Фото
Вибори 2019-07-16T10:30:03+03:00
Українські Новини
Депутат Ємець тричі змінював партії, а тепер йде від "Голосу", котрий обіцяв нові обличчя

Депутат Ємець тричі змінював партії, а тепер йде від "Голосу", котрий обіцяв нові обличчя

По одному з центральних столичних виборчих округів - №221 (Печерськ, Солом'янка, Шевченківський район) мажоритарником йде діючий народний обранець Леонід Ємець.

Даний парламентарій є одним з найбільш досвідчених кандидатів в народні обранці від столиці. Однак, як відзначають блогери в соціальних мережах, Леоніда Олександровича Ємця можна впевнено віднести до когорти лідерів за політичним "перефарбуванням".

У поки ще легітимній Раді Ємець трудиться від "Народного Фронту" Арсенія Яценюка. Раніше політик неодноразово міняв свої погляди в залежності від політичної кон'юнктури і встиг побувати членом партії "Реформи і порядок", "Наша Україна", (а також довіреною особою екс-президента Віктора Ющенка), після перебіг до "Батьківщини", а в 2014 році приєднався до "Народного фронту".

Обіцянка лідера "Голосу" Святослава Вакарчука привести в новий Парламент "нові" обличчя якось не логічно пов'язується з підтримкою на 221-му окрузі його політсилою Леоніда Ємця.

Як підрахували експерти порталу slovoidilo.ua, за нинішню каденцію в Парламенті, Леонід Ємець виконав 46% своїх нардепівських обіцянок. Депутат подав 130 законопроектів, 674 пропозиції до таблиць поправок і 54 запити. У Парламенті він виступав 86 разів із місця й 85 разів - із трибуни. За даними письмової реєстрації, Ємець пропустив 31 пленарне засідання, а за даними електронної – 131.

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