У Варшаві кинули коктейль Молотова в квартиру українських будівельників метро

13 липня в оселі українців, які будують другу гілку метро у Варшаві, невідомі кинули підпалену пляшку з бензином, а також написали в під'їзді образливі слова. Про це повідомляє Facebook польський Центр моніторингу проявів расизму і ксенофобії.

Українці звернулися зі спеціальним листом.

"Поляки будують за кордоном, а ми спільно з турками будуємо для вас станції метро (...). Ми приїхали "за хлібом", і не хочемо його безкоштовно. Ми важко працюємо на глибині 25 метрів під землею, щоб заробити гроші. Ми робимо Польщу багатшим не тільки своєю працею, але також сплачуючи податки, з яких польська держава фінансує, зокрема, лікарні, школи і платить пенсії. Наші дружини і сестри важко працюють прибиральницями і доглядальницями за дітьми - завдяки цьому багато хто з Вас мають можливість працювати на більш оплачуваній роботи, і підвищувати стандарти життя", - йдеться в листі.

Лайки на квартирі українців у Варшаві і лист постраждалих. Фото: facebook.com/osrodek.monitorowania/

Українці розповіли, що не розуміють причин, чому їх образили, стіни в під'їзді змалювали, а двері обпльовували.

"Наш будинок підпалили, ми відчуваємо загрозу", - підкреслили вони у листі.

Українське посольство вже відреагувало на інцидент: дипломати засуджують напад на помешкання українських будівельників у Варшаві, які легально працевлаштовані на будівництво гілки метрополітену. "Однозначно засуджуємо ганебний і небезпечний вчинок проти громадян України, які легально працевлаштовані на будівництві метро у Варшаві і сумлінно роблять добру справу для жителів столиці Польщі", - йдеться у повідомленні Посольства України в Польщі у Facebook.

А тим часом, українці отримали 70% всіх дозволів на працевлаштування в Польщі в минулому році

І Росія опустилася з 2-го на 4-е місце за об'єму приватних грошових переказів в Україну.