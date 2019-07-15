У Білій Церкві у патрульних викрали авто

У Білій Церкві у патрульних вкрали авто, поки вони з'ясовували обставини іншого правопорушення.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби патрульної поліції Білої Церкви.\r\nПравоохоронці повідомляють, що коли охоронці порядку повернулись до автівки та сіли до салону — підійшов невідомий чоловік, почав неадекватно та зухвало себе поводити, перешкоджав службовому авто рушити з місця, тримав водійські дверцята та фіксував усе на камеру мобільного телефону.\r\nГромадянин на зауваження не реагував, чинив злісну непокору вимогам правоохоронців. Поліцейські прийняли рішення затримати його та доставити до відділку поліції. Поки увага патрульних була зосереджена на порушнику, інший чоловік, який непомітно підійшов до автівки, швидко сів за кермо та поїхав у невідомому напрямку.\r\nЗа 10 хвилин службовий автомобіль знайшли, без ушкоджень, жодні речі чи документи не зникли.\r\nСлідчим внесено відомості до реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.\r\nОсобу злочинця встановили, викрадач затриманий відповідно до ст. 208 КПК України та перебуває у відділку поліції.\r\nУправлінням патрульної поліції ініційовано службове розслідування щодо встановлення всіх обставин події.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві поліцейський Prius під час погоні протаранив Ford.\r\nЗа 4 роки поліція розбила 1,3 тис. службових автомобілів.