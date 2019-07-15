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15 липня 2019, понеділок, 09:55 21
Верховна Рада і партії 2019-07-15T12:00:03+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" спростовує інформацію про членство учасника смертельного ДТП Сердюкова

"Слуга народу" спростовує інформацію про членство учасника смертельного ДТП Сердюкова

Місце смертельної аварії
Місце смертельної аварії

Партія "Слуга народу" спростовує інформацію про членство учасника дорожньо-транспортної пригоди, що призвела до загибелі 1 людини, Олексія Сердюкова в партії.

Про це йдеться в повідомленні партії в Telegram, передають Українські Новини.

"Офіційно: Олексій Сердюков, щодо якого з'явилася інформація в ЗМІ про ДТП на Полтавщині, не є очільником осередку партії "Слуга народу" у Полтаві, також він не є членом партії", - сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, за попередньою інформацією, ДТП сталося в результаті виїзду автомобіля Toyota, за кермом якого був Сердюков, на зустрічну смугу.

Крім того у неділю авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям.

В понеділок вранці під Києвом сталося ДТП з маршруткою, є загиблі.

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