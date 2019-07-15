"Слуга народу" спростовує інформацію про членство учасника смертельного ДТП Сердюкова

Партія "Слуга народу" спростовує інформацію про членство учасника дорожньо-транспортної пригоди, що призвела до загибелі 1 людини, Олексія Сердюкова в партії.\r\nПро це йдеться в повідомленні партії в Telegram, передають Українські Новини.\r\n"Офіційно: Олексій Сердюков, щодо якого з'явилася інформація в ЗМІ про ДТП на Полтавщині, не є очільником осередку партії "Слуга народу" у Полтаві, також він не є членом партії", - сказано в ньому.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за попередньою інформацією, ДТП сталося в результаті виїзду автомобіля Toyota, за кермом якого був Сердюков, на зустрічну смугу.\r\nКрім того у неділю авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям.\r\nВ понеділок вранці під Києвом сталося ДТП з маршруткою, є загиблі.