"Слуга народу" спростовує інформацію про членство учасника смертельного ДТП Сердюкова

Партія "Слуга народу" спростовує інформацію про членство учасника дорожньо-транспортної пригоди, що призвела до загибелі 1 людини, Олексія Сердюкова в партії.

Про це йдеться в повідомленні партії в Telegram, передають Українські Новини.

"Офіційно: Олексій Сердюков, щодо якого з'явилася інформація в ЗМІ про ДТП на Полтавщині, не є очільником осередку партії "Слуга народу" у Полтаві, також він не є членом партії", - сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, за попередньою інформацією, ДТП сталося в результаті виїзду автомобіля Toyota, за кермом якого був Сердюков, на зустрічну смугу.

Крім того у неділю авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям.

В понеділок вранці під Києвом сталося ДТП з маршруткою, є загиблі.