Частину України накриють локальні грози, зливи та шквали

У понеділок, 15 липня, в Україні місцями локальні грози зі зливами і шквалами.

Про це йдеться в повідомленні синоптика Наталки Діденко на її сторінці в соціальній мережі Facebook

"Понеділок в Україні розпочнеться знову помірним теплом та грозовими локальними зливами. І, звичайно, сонцем та фантастично красивими хмарами, які видно навіть у лабіринтах мегаполісних будинків-велетнів. Дощі з грозами пройдуть 15 липня на Заході, Півночі та в більшості центральних областей. При грозах можливі зливи та шквали, обережно! На Дніпропетровщині, у південній частині та на Сході України суттєві опади - навряд", - написала вона.

Зазначається, що температура повітря вдень коливатиметься в межах +20..+25 градусів, на півдні та південному сході +24+29 градусів.

У Києві в понеділок місцями дощі з грозами. Температура повітря у столиці передбачається в межах +21+22 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, 14 липня у Києві після сильної зливи вулиці перетворилися на річки.

27 червня після довгої спеки також обрушилася сильна гроза з блискавками. Потужний потік води затопив у столиці деякі вулиці.