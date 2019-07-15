Місячний календар: в які дні планувати відпустку і зайнятися кар'єрою в липні

Місячний календар у третю неділю липня рекомендує зайнятися кар'єрою. Настане вдала місячна доба для вирішення службових питань. Період гарний для весіль та вечірок.\r\nРаніше астрологи вже попереджали про небезпеку конфліктів 17 липня. Будьте обережні з різкими висловлюваннями, інакше можете надовго зіпсувати стосунки з оточуючими, пише Meteoprog.\r\n22-23 липня будуть сприятливі для початку відпустки, поїздок і пошуку нової перспективної роботи.\r\nМісячний календар на липень 2019, сприятливі дні:\r\n18 липня, четвер - 17 місячний день. Щербатий Місяць у Водолії.\r\n21 липня, неділя – 20 місячна доба. Щербатий Місяць у Рибах.\r\n22 липня, понеділок - 21 місячний день. Щербатий Місяць в Овні.\r\n23 липня, вівторок - 22 місячна доба. Щербатий Місяць в Овні.\r\n24 липня, середа – продовження 22-го місячного дня. Щербатий Місяць в Овні.\r\nМісячний календар на липень 2019, несприятливі дні:\r\n16 липня, вівторок - 15 місячний день. Зростаюча Місяць у Козерозі.\r\n17 липня, середа - 16 місячний день. Повний місяць у Водолії.\r\n19 липня, п'ятниця - 18 місячний день. Щербатий Місяць у Водолії.\r\n20 липня, субота - 19 місячний день. Щербатий Місяць у Рибах.\r\nМісячний календар на липень 2019, рекомендації на кожен день:\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після того, 2 липня пройшло сонячне затемнення, 17 липня українцям варто очікувати місячне затемнення яке може принести чимало неприємностей.