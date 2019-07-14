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14 липня 2019, неділя, 14:57 28
Політика 2019-07-14T17:45:02+03:00
Українські Новини
У Зеленського готові люструвати Данилюка і Абромавичуса

У Зеленського готові люструвати Данилюка і Абромавичуса

У випадку прийняття нового закону про очищення влади партія Слуга народу готова люструвати членів своєї команди Айвараса Абромавичуса, Олександра Данилюка та Вадима Пристайка.

Про це повідомив керівник передвиборного штабу політичної сили Олександр Корнієнко.

За його словами, люструвати своїх колишніх соратників "по-людськи", пишуть "Факти. ICTV".

"Закон треба спочатку написати. Я впевнений, що в офісі президента цим вже займаються. Далі нам належить його прочитати, зрозуміти. Будуть, можливо, правки якісь. Зрозуміло, що ми будемо його якомога швидше приймати і писати такі перехідні положення, щоб він якомога швидше запрацював", – додав Корнієнко.

Як повідомляли Українські Новини, посли G7 розкритикували ініціативу Зеленського люструвати чиновників часів Порошенко.

Тим часом Міністерство юстиції вважає популістським і реваншистським законопроект Президента Володимира Зеленського про люстрацію чиновників часів президентства Петра Порошенка і вимагає направити його на аналіз в Європейську комісію "За демократію через право" ("Венеціанська комісія").

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